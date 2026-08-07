Puerto Rico vízellátási válsága újabb szintre lépett, miután több százezer ember maradt folyóvíz nélkül a súlyos aszály miatt bevezetett korlátozások következtében. A fővárosban, San Juanban és a környező településeken pénteken életbe lépett az intézkedés, amelyet a hatóságok a rendkívüli szárazság és a növekvő vízhiány miatt tartottak szükségesnek.

Puerto Rico: több százezer ember maradt folyóvíz nélkül a súlyos aszály miatt. Tartálykocsikról igyekeznek pótolni a hiányt

Fotó: RICARDO ARDUENGO / AFP

A korlátozás több mint 180 ezer fogyasztói helyet érint, vagyis háztartások és vállalkozások egyaránt kerülhetnek olyan helyzetbe, hogy hosszabb időre nélkülözniük kell a vezetékes vizet. A lakosságot két csoportra osztották, amelyek felváltva maradnak vízszolgáltatás nélkül, egyes esetekben akár 48 órán keresztül is.

Történelmi szárazság sújtja a szigetet

A kialakult helyzet hátterében elsősorban a rendkívüli szárazság áll. San Juanban július több mint 120 éve nem látott szárazságot hozott, miközben a hónap a második legmelegebb volt a mérések kezdete óta.

Az amerikai aszályfigyelő rendszer adatai szerint Puerto Rico területének mintegy 36 százalékát sújtja súlyos aszály, további 32 százalékán pedig mérsékelt szárazság tapasztalható.

A helyi meteorológusok szerint a válság megoldásához nem elegendő egyetlen trópusi vihar érkezése. Több jelentős csapadékot hozó rendszerre és a téli időszakban várható esőkre is szükség lehet ahhoz, hogy a vízkészletek helyreálljanak.

A szárazság mellett azonban az elöregedett infrastruktúra is súlyosbítja a problémát. Puerto Rico vízügyi hatósága szerint az előállított víz körülbelül 65 százaléka elveszik vagy nem kerül elszámolásra, nagyrészt a szivárgó vezetékek és a karbantartási hiányosságok miatt.

Sok családnak már eddig is rendszeres gondot okozott a vízellátás

A vízhiány nem egyik napról a másikra jelent meg: San Juan egyes közösségeiben 2026-ban már legalább 118 olyan napot jegyeztek fel, amikor ismétlődő vízkiesések nehezítették az életet.

A lakosok arról számoltak be, hogy gyakran egész napokra, illetve több napra is megszűnt a szolgáltatás, miközben sok helyen a víznyomás is rendkívül alacsony volt.

A legnehezebb helyzetben az alacsony jövedelmű családok és az idősek vannak. Sokan kénytelenek palackos vizet vásárolni, míg az idősebb emberek gyakran rokonokra vagy szomszédokra szorulnak, hogy elegendő ivóvízhez jussanak.

Puerto Ricóban korábban is vezettek már be hasonló intézkedéseket: 2015-ben és 2020-ban több százezer fogyasztó számára korlátozták a vízellátást. 2020-ban egyes ügyfelek csak minden harmadik napon jutottak vezetékes vízhez.