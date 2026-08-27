Már két magyart keresnek a pusztító nepáli villámárvíz után, de lehetnek még eltűntek

Az eddigi információk szerint a nepáli villámárvíz nyomán két magyar állampolgár biztosan érintett, őket eltűntként jelentették a konzulátus, illetve a Külügyminisztérium felé – közölte szerdán este a külügyi tárca.

Már két magyar eltűnését jelentették a nepáli villámárvíz után, miközben a külügy szerint további magyar állampolgárok is lehetnek az eltűntek között.

Fotó: AFP

A külügy is kapcsolatban van a helyi hatóságokkal

A közlemény szerint

nem zárható ki, hogy további magyar állampolgárok is lehetnek az eltűntek között.

A nagykövetségünk, illetve a tiszteletbeli konzulunk folyamatosan készenlétben áll és várja az állampolgári megkereséseket, illetve kapcsolatot tart a helyi hatóságok felé. A Külügyminisztérium konzuli információs központja szintén folyamatosan fogadja a hívásokat – áll a közleményben.

Fotó: PRAKASH MATHEMA / AFP

Mint arról beszámoltunk, szerdán villámárvíz söpört el több falut Nepál északkeleti részén.

A Nepál és a Kínához tartozó Tibet határvidékét sújtó villámárvíz halálos áldozatainak száma szerda estére elérte a 160-at, és csak Nepálban 157-en vesztették életüket a rendőrség közlése szerint.

A külügyi tárca korábban azt közölte, hogy egy magyart keresnek a tragédia után.