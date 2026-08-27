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Már két magyart keresnek a pusztító nepáli villámárvíz után, de lehetnek még eltűntek

nepál

Már két magyart keresnek a pusztító nepáli villámárvíz után, de lehetnek még eltűntek

1 órája
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Két magyar állampolgárt eltűntként keresnek a pusztító nepáli villámárvíz után, de nem zárható ki, hogy további magyarok is vannak az eltűntek között. A katasztrófa Nepálban legalább 157 ember életét követelte.
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nepáleltűntvillámárvíz

Az eddigi információk szerint a nepáli villámárvíz nyomán két magyar állampolgár biztosan érintett, őket eltűntként jelentették a konzulátus, illetve a Külügyminisztérium felé – közölte szerdán este a külügyi tárca.

Nepál
Már két magyar eltűnését jelentették a nepáli villámárvíz után, miközben a külügy szerint további magyar állampolgárok is lehetnek az eltűntek között.
Fotó: AFP

A külügy is kapcsolatban van a helyi hatóságokkal

A közlemény szerint 

nem zárható ki, hogy további magyar állampolgárok is lehetnek az eltűntek között. 

A nagykövetségünk, illetve a tiszteletbeli konzulunk folyamatosan készenlétben áll és várja az állampolgári megkereséseket, illetve kapcsolatot tart a helyi hatóságok felé. A Külügyminisztérium konzuli információs központja szintén folyamatosan fogadja a hívásokat – áll a közleményben.

A resident walks along a street covered in mud following flash floods and a landslide disaster in Devighat, in Nepal's Nuwakot district on August 26, 2026. Rescue teams rushed on August 27 to find hundreds of people missing on the Nepal-Tibet border in flash floods and landslides that killed at least 160 and swept away entire villages. (Photo by PRAKASH MATHEMA / AFP)
Fotó: PRAKASH MATHEMA / AFP

Mint arról beszámoltunk, szerdán villámárvíz söpört el több falut Nepál északkeleti részén. 

A Nepál és a Kínához tartozó Tibet határvidékét sújtó villámárvíz halálos áldozatainak száma szerda estére elérte a 160-at, és csak Nepálban 157-en vesztették életüket a rendőrség közlése szerint. 

A külügyi tárca korábban azt közölte, hogy egy magyart keresnek a tragédia után.

 

 

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