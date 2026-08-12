Putyin a Csendes-óceáni Flotta hadgyakorlatának megtekintésekor, Juzsno-Szahalinszkban beszélt arról, hogy Oroszország miként reagálna az európai országok hajólefoglalásaira. Az orosz elnök szerint egyes uniós országok a nemzetközi tengerjogot megsértve próbálják korlátozni az orosz gazdasági szereplők békés célú hajóinak mozgását.

Putyin megfenyegette Európát: Oroszország bárhol lefoglalhat európai hajókat

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Az orosz vezető különösen súlyosnak nevezte, hogy egyes európai országok már az orosz hajók lefoglalását és az így megszerzett vagyontárgyak értékesítését is fontolóra vették.

Putyin az európai lépéseket kalózkodásnak és rablásnak nevezte, majd kijelentette, hogy ha ezeket a terveket a gyakorlatban is végrehajtják, Moszkva „hasonló módon” fog válaszolni.

Moszkva akár a Csendes-óceánon is válaszolhat

Az orosz elnök hangsúlyozta, hogy egy esetleges orosz megtorlás nem feltétlenül azon a területen történne, ahol az orosz hajókat lefoglalják.

Moszkva ott léphet fel, ahol azt szükségesnek és megfelelőnek ítéli – közölte Putyin. Hozzátette, hogy ez akár a Csendes-óceáni Flotta felelősségi területén is megtörténhet.

Az orosz elnök szerint a védelmi minisztérium már megkapta az ehhez szükséges utasítást.

A Csendes-óceáni Flotta parancsnoka, Viktor Liina szintén arról beszélt, hogy az orosz haditengerészet rendelkezik az „barátságtalan” országok hajóinak, illetve azok árnyékflottájának ellenőrzéséhez és feltartóztatásához szükséges erőkkel.

Liina szerint az orosz hadsereg ismeri a hajók útvonalait, a szállított rakományt és azt is, hogy kihez tartoznak.

Az árnyékflotta miatt éleződik a konfliktus

A vita hátterében az Oroszország elleni európai szankciók újabb szigorítása áll. Az Európai Unió az orosz árnyékflottához tartozó hajók ellenőrzésével és az orosz olajszállításból származó bevételek korlátozásával próbálja tovább szűkíteni Moszkva mozgásterét.

Az uniós szabályok alapján a tagállamok értékesíthetik az orosz árnyékflottához tartozó tartályhajókról lefoglalt orosz olajat és olajtermékeket. Az új rendelkezések bizonyos esetekben azt is lehetővé teszik, hogy a hajókról lefoglalt gabonát értékesítsék.

Putyin már július végén is kalózkodásnak nevezte az orosz hajók lefoglalásának lehetőségét. Akkor arra szólította fel a Csendes-óceáni és az Északi Flotta parancsnokait, hogy a nemzetközi tengerjog keretei között, ugyanakkor határozottan lépjenek fel a kalózkodás ellen.