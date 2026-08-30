Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
rablás

Több millió dolláros gyémántnyakláncot loptak el egy bécsi múzeumból

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Filmszerű rablás rázta meg Bécset: két férfi fényes nappal tört be egy múzeumi vitrinbe, majd elvitt egy több mint 600 gyémánttal díszített, milliókat érő nyakláncot. A rendőrség nemzetközi hajtóvadászatot indított a gyanúsítottak ellen.
Link másolása
Vágólapra másolva!
rablásiparművészeti múzeumrendőrség

A két férfi csütörtök délután látogatóként érkezett a bécsi Iparművészeti Múzeumba, majd betörték a Van Cleef & Arpels kiállítás egyik vitrinjét, és magukkal vitték a különleges ékszert. A rendőrség szerint egyiküknél egy valódi lőfegyvernek tűnő pisztoly is lehetett. A rablók a közeli Stadtpark felé menekültek.

rablás
Rablás: Nemzetközi hajtóvadászat indult a bécsi múzeumrablók után
Fotó: Illusztráció/Pixabay.com

Filmszerű rablás Bécsben, milliókat érő gyémántnyaklánccal menekültek

A több mint 200 karátnyi gyémántot tartalmazó nyaklánc értékét több mint 4 millió dollárra becsülik. Az ékszert eredetileg az egykori egyiptomi királyi család számára készítette a világhírű Van Cleef & Arpels. Nazli királyné 1939-ben viselte lánya esküvőjén, aki Irán későbbi sahjához ment feleségül.

A rendőrség közzétette a biztonsági kamerák felvételeit a két gyanúsítottról, és szemtanúk jelentkezését várja. Rendőrkutyákat is bevetettek, miközben a szakértők a helyszíni bizonyítékokat és a kamerafelvételeket vizsgálják.

A bécsi rablás újabb látványos múzeumi betörés Európában. Az elmúlt időszakban spanyol, szicíliai és olasz múzeumokból is értékes műtárgyak tűntek el, miközben a Louvre tavalyi rablása szintén komoly biztonsági kérdéseket vetett fel.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!