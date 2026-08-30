Több millió dolláros gyémántnyakláncot loptak el egy bécsi múzeumból

A két férfi csütörtök délután látogatóként érkezett a bécsi Iparművészeti Múzeumba, majd betörték a Van Cleef & Arpels kiállítás egyik vitrinjét, és magukkal vitték a különleges ékszert. A rendőrség szerint egyiküknél egy valódi lőfegyvernek tűnő pisztoly is lehetett. A rablók a közeli Stadtpark felé menekültek.

Rablás: Nemzetközi hajtóvadászat indult a bécsi múzeumrablók után

Fotó: Illusztráció/Pixabay.com

Filmszerű rablás Bécsben, milliókat érő gyémántnyaklánccal menekültek

A több mint 200 karátnyi gyémántot tartalmazó nyaklánc értékét több mint 4 millió dollárra becsülik. Az ékszert eredetileg az egykori egyiptomi királyi család számára készítette a világhírű Van Cleef & Arpels. Nazli királyné 1939-ben viselte lánya esküvőjén, aki Irán későbbi sahjához ment feleségül.

A rendőrség közzétette a biztonsági kamerák felvételeit a két gyanúsítottról, és szemtanúk jelentkezését várja. Rendőrkutyákat is bevetettek, miközben a szakértők a helyszíni bizonyítékokat és a kamerafelvételeket vizsgálják.

A bécsi rablás újabb látványos múzeumi betörés Európában. Az elmúlt időszakban spanyol, szicíliai és olasz múzeumokból is értékes műtárgyak tűntek el, miközben a Louvre tavalyi rablása szintén komoly biztonsági kérdéseket vetett fel.