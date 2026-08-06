Ismét megrongálták Radnóti Miklós szobrát – ezúttal Szerbiában

Megrongálták Radnóti Miklós szobrát a kelet-szerbiai Borban, ezért a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács feljelentést tett.

Megrongálták Radnóti Miklós szobrát Szerbiában (A képen Radnóti Miklós magyar költő) Forrás: Készítette: Ismeretlen - http://nyugat.oszk.hu/html/galeriak/fotok_album/pages/images2/120pim_foto_3510_radnoti.jpg, Közkincs, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25059278

Megrongálták Radnóti Miklós szobrát Szerbiában

Megrongálták Radnóti Miklós szobrát a kelet-szerbiai Borban, ezért a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács feljelentést tett.

A jelenlegi emlékművet 2004-ben állították, miután az 1979-ben Magyarországtól kapott, 600 kilogrammos bronzszobrot 2001-ben ellopták. Radnóti 1944-ben munkaszolgálatosként került a bori táborba, ahol kényszermunkája idején, az embertelen körülmények között több híres költeményét, köztük a Hetedik eclogát és az Erőltetett menet című verset is megírta.

Felháborító vandalizmus! Megrongálták Petőfi Sándor emlékművét

Néhány napon belül másodszor támadták meg a magyar költő emlékművét. Petőfi Sándor strasbourgi szobrának rongálását hétfő reggel észlelték. A rendőrség feljelentések alapján keresi az ismeretlen tetteseket.

Brutális rongálás egy templomnál: Jézus-szobrot fejeztek le

Sokkoló eset történt egy Long Island-i katolikus templomnál, ahol a hívek vasárnap reggel vették észre, hogy egy Jézus-szobor feje eltűnt. A hatóságok egy 41 éves nőt tartóztattak le rongálás gyanújával.