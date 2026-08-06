Ismét megrongálták Radnóti Miklós szobrát – ezúttal Szerbiában

Megrongálták Radnóti Miklós szobrát a kelet-szerbiai Borban, ezért a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács feljelentést tett.
Megrongálták Radnóti Miklós szobrát Szerbiában
Megrongálták Radnóti Miklós szobrát a kelet-szerbiai Borban, ezért a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács feljelentést tett.
A jelenlegi emlékművet 2004-ben állították, miután az 1979-ben Magyarországtól kapott, 600 kilogrammos bronzszobrot 2001-ben ellopták. Radnóti 1944-ben munkaszolgálatosként került a bori táborba, ahol kényszermunkája idején, az embertelen körülmények között több híres költeményét, köztük a Hetedik eclogát és az Erőltetett menet című verset is megírta.
Felháborító vandalizmus! Megrongálták Petőfi Sándor emlékművét
Néhány napon belül másodszor támadták meg a magyar költő emlékművét. Petőfi Sándor strasbourgi szobrának rongálását hétfő reggel észlelték. A rendőrség feljelentések alapján keresi az ismeretlen tetteseket.
Brutális rongálás egy templomnál: Jézus-szobrot fejeztek le
Sokkoló eset történt egy Long Island-i katolikus templomnál, ahol a hívek vasárnap reggel vették észre, hogy egy Jézus-szobor feje eltűnt. A hatóságok egy 41 éves nőt tartóztattak le rongálás gyanújával.