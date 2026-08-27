Agresszív rákos betegséggel diagnosztizálták az apát, aki azt hitte, csupán migrénnel küzd

A 42 éves Engin Tanak eleinte azt hitte, migrén okozza a súlyos fejfájásait, ám hamarosan kiderült, hogy agresszív agydaganata van. A rákos apa ezt követően két műtéten, kemoterápián és sugárkezelésen is átesett, a második beavatkozás közben azonban sztrókot kapott és részlegesen lebénult. Az orvosok szerint már nem tudnak rajta segíteni, ő és párja azonban továbbra sem hajlandó feladni a küzdelmet.

Rákkal diagnosztizálták a családapát, aki azt hitte, csak erős migrénnel küzd. Fotó: GoFundMe

Enginnél 2025 elején jelentkeztek az erős fejfájások. A fájdalomcsillapítók nem segítettek, ezért egy vizsgálaton is átesett, amely elváltozásokat mutatott ki az agyában.Ezt követően áprilisban megműtötték, amely után sajnos kiderült, hogy negyedik stádiumú glioblasztómával, vagyis egy rendkívül agresszív agyrákkal küzd valójában.

Rákos betegsége bénuláshoz vezetett

A háromgyermekes édesapa nyolc hónapon keresztül kapott kemoterápiát és sugárkezelést, ám a kezelés végén végzett vizsgálat újabb daganatot mutatott ki.

Idén áprilisban ismét megműtötték, és a daganat mintegy 95 százalékát sikerült eltávolítani. Egy kisebb részt azonban nem tudtak eltávolítani, mert az az agy motoros kérge köré tekeredett.

A műtét közben azonban Engin sztrókot kapott. Amikor magához tért, részlegesen lebénult: korlátozottá vált a lábának és vállának mozgása, beszédzavar alakult ki nála, és a szája egyik oldala is legyengült.

Nagyon ijesztő volt, el sem tudom magyarázni mennyire

- emlékezett vissza Engin hozzátéve, a legrosszabb mégis csak ez után jött: akkor, amikor májusban közölték vele az orvosok, hogy a rák tovább terjedt, így más nem tudnak további kezelést biztosítani számára:

Úgy éreztem, mintha hazaküldenének meghalni.

A férfi és párja azonban nem adta fel. Engin a gyógyulás reményében eladta szeretett kávézóját is, amelynek összegéből magánkezelésre ment. Jelenleg egy DCVax-L immunterápiával próbálkozik, amelyet a beteg saját immunsejtjeiből készítenek. A kezelés azonban nagyon drága, így most adománygyűjtésbe kezdtek:

Nem adom fel a harcot. Csak azt szeretném, hogy több kutatás folyjon. Már nem tudok dolgozni, mert túl gyenge vagyok, de szükségem van a további kezelésekre

- idézte őt a Mirror.