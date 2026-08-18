Nem tud már tovább harcolni rákos betegségével a közkedvelt, 29 éves rockker: "Életem utolsó szakaszába léptem"

Sokkoló hírt osztott meg rajongóival a közkedvelt roccker, Jordan Brunoli. A 29 éves zenész ugyanis közölte: mindössze néhány hónapja maradt hátra, miután negyedik stádiumú rákot diagnosztizáltak nála. Jordan immáron több mint egy éve küzd bélrákkal és sajnos egyik alkalmazott kezelés egyike sem tudta megállítani a betegség terjedését.

Nem tud már tovább harcolni rákos betegségével a közkedvelt rockker. Fotó: GoFundMe

Az orvosok szerint Jordannek mindössze három-négy hónapja lehet hátra. A hírt együttese, az ausztrál Bugs közösségi média oldalukon jelentette be.

Sajnos van egy olyan mutációm, amely miatt a daganatok rendkívül gyorsan növekednek, és egyik kezelés sem tudta megállítani a rák terjedését. Most életem utolsó fejezetébe lépek. Azért osztom ezt meg mindenkivel, hogy tudjátok, mi történik velem, és a lehető legegyenesebb legyek.

A Bugs közel 50 ezer havi hallgatóval rendelkezik a Spotifyon, legnépszerűbb dalukat pedig már több mint 5,5 millió alkalommal játszották le. A zenekar új albuma, a Head Noise augusztus 28-án jelenik meg. A lemezen Jordan betegsége alatt is folyamatosan dolgoztak.

Nagyon sokat jelent nekem ez az album. Alig várom, hogy halljátok az egészet. Az elmúlt két évben dolgoztunk rajta, a jó és a rossz időszakokban egyaránt

- közölte hozzátéve, a zenekar akkor is folytatta a felvételeket, amikor Jordan éppen műtétből lábadozott, kemoterápiától volt rosszul, vagy olyan súlyos neuropátiával küzdött, hogy szinte érezni sem tudta a gitárt, amin játszott.

Rákos betegségével is fellépésekre készül

Jordan azt ígérte, hogy zenésztársaival, Connor Brookerrel és Brock Westonnal együtt ismét színpadra áll.

Mindig az volt a legfontosabb számomra, hogy élvezzem a zenét, és megosszam másokkal. A Bugs tagjaként zenélni, lemezeket készíteni és Ausztráliában turnézni életem egyik legnagyobb lehetősége volt. Ha lesz még néhány utolsó koncertünk, biztosak lehettek benne, hogy ott leszek a színpadon.

A két zenésztárs 2025-ben, Jordan diagnózisát követően GoFundMe-gyűjtést is indított a kezelésének támogatására. A kampány eddig 108 118 ausztrál dollárt, vagyis kb. 24 millió forintot gyűjtött össze, írja a LadBible.