"Nem vagyok egy statisztika, erősebb vagyok egy statisztikánál" - későn jött rák, kiújult mellrákja, már csak pár éve van hátra az anyának

Amikor Kimberley Andersonnél csont- és vállfájdalmak jelentkeztek, eleinte arra gondolt, hogy a régi matraca okozza a panaszait. A 39 éves, édesanya ugyan korábban küzdött harmadik stádiumú mellrákkal, 2021 elején rákmentesnek nyilvánították, így nem gondolta, hogy tüneteit 2023-ban az okozza, hogy a betegség visszatért. Azt hitte, hogy egyre erősebb fáradtsága, hányingere, étvágytalansága és jelentős fogyása mögött esetleg az öregedés áll, míg nyak-, váll- és hátfájdalmait rossz alvási szokásainak tulajdonította be.

Mire rájött, kiújult a rák, addigra már a negyedik stádiumba került. Fotó: Unsplash

Azt gondoltam, hogy egyszerűen öregszem, vagy a matracom fájdítja a hátamat

– idézte fel 2023 nyarát Kimberley, akinek végül olyan súlyos nyaki fájdalmai lettek, hogy nehézséget okozott számára a légzés és a nyelés is, ezért végül kórházba ment. CT-t végeztek rajta, amiből kiderült, egy 5 cm-es tumor található a nyakán, amelyet kiújult mellrákja okozott, amely a diagnózisra már átterjedt a mellkasfalára, petefészkére, bordájára és a mellékveséjére is:

Teljesen lesokkolt, mert tényleg azt hittem, hogy már magam mögött hagytam a rákot. Azt gondoltam, életemnek az a fejezete lezárult.

Hiába a kiújult rák: nem hagyta, hogy megállítsa őt

Kimberley 2023 októberétől kezdve öt sugárkezelést kapott a nyakában található daganat miatt, majd 12 kemoterápiás kezelés következett. 2024 júliusában azonban újabb rossz hírt kapott: a rák az agyára is átterjedt. Két hónappal később műtéttel eltávolították az agydaganatot, azóta pedig naponta szed kemoterápiás gyógyszert.

A betegsége jelenleg stabil, és az elmúlt egy évben nem mutattak ki növekedést. Bár a mellrákja nem gyógyítható, Kimberley bízik benne, hogy a kezelés még sokáig hatásos marad és minél tovább tud élni még úgy is, hogy prognózisa az agyi áttét után három-öt évre csökkent.

Nem akarok erre a számra alapozni. Nem vagyok egy statisztika, erősebb vagyok egy statisztikánál

– jelentette ki hozzátéve, történetét azért osztotta meg, hogy felhívja a nők figyelmét, milyen fontos a rendszeres önvizsgálat, szűrés:

Mi ismerjük legjobban a saját testünket. Ne hagyjátok, hogy lerázzanak benneteket. Álljatok ki magatokért, és tegyetek meg mindent, hogy megfelelő szakorvoshoz kerüljetek

- idézte őt a TheSun.