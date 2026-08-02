"Azt szeretném, ha mindenki tudná, milyen bátor volt" – 15 évesen vitte el a rák a kamaszt

12 éves korától kezdve harcolt a rákkal egy kamaszfiú, akit végül 15 évesen ragadott el a gyilkos kór. Előtte már kétszer legyőzte a betegséget. Szüleit teljesen összetörte a korábban teljesen egészséges gyermek elvesztése.

Jamie mindössze 15 évet élhetett. A rák harmadszor már legyőzte, noha a kisfiú kétszer győzedelmeskedett a kór felett

Fotó: Northfoto / Courtesy of Sam Covington / SWNS

A brit Jamie Covington nyakán először egy spanyolországi nyaralás során fedeztek fel a szülei két duzzanatot. A gyermek ezt leszámítva teljesen egészséges és fitt volt, három focicsapatban is játszott, egyéb tünetei pedig nem is voltak, így nem különösebben aggódtak. Persze elővigyázatosságból a hazatértük után megnézették a háziorvosukkal, de ő is azt mondta: nincs semmi baj. Még később, amikor a duzzanatok elkezdtek nőni, akkor is azt hitték a szakemberek, hogy valamiféle fertőzésről van szó, így a Godmanchester városában élő gyermeknek csak antibiotikumot adtak.

Aztán mégis kiderült: sokkal nagyobb a baj, mint azt eleinte bárki is sejtette. A gyermeket egy alveoláris rabdomioszarkóma nevű betegség támadta meg, ami egy rendkívül agresszív, gyors növekedésű lágyrész-daganat. "Az első reakcióm az volt: nem kezdhetjük el azonnal a kemoterápiát? Csak azt akartam, hogy túllegyünk ezen" – idézte fel a diagnózis utáni pillanatokat a kisfiú édesapja, Sam a The Sun oldalának.

Kétszer győzte le a rákot

Jamie első, igen intenzív 9 körös kemoterápiás és 23 körös sugárkezelése 2023 decemberében ért véget. Ekkor úgy tűnt, legyőzték a gyilkos kórt. Bíztak a gyógyulásban, hiszen egy fitt, élettel teli kisfiúról volt szó. A család azt hitte, végre minden visszatérhet a normális kerékvágásba. Sajnos azonban 2024 áprilisában a vizsgálatok újabb daganatot mutattak ki. Ismét jött a kezelés, ami ezúttal is sikeresnek tűnt. 2025 elejére a kisfiú remisszióba került.

2025 áprilisában azonban a szarkóma újfent visszatért.

"Valóságos sokk volt, mert ezúttal nem voltak tünetek. Először, amikor visszaesett, egyértelmű volt, hogy valami történik" – emlékezett vissza az édesapa. Jamie teste harmadszorra már nem tudott megbirkózni a rákkal. 2025. november 30-án, mindössze 15 évesen elhunyt a kisfiú.

Eleinte úgy voltunk vele, hogy legalább nem szenved többé. De a kezdeti sokk után össze kell szedned az életed darabkáit, és egyre nehezebb lesz szembenézni a valósággal, azzal, hogy soha nem fogod látni őt

– magyarázta a férfi, hozzátéve: kisfia hősiesen küzdött a rák ellen az utolsó pillanatig:

"Azt szeretném, ha mindenki tudná, milyen bátor volt!"