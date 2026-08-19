"Ez lett az új életem" - soha nem dohányzott, mégis rákkal diagnosztizálták a fiatal nőt

A 33 éves Jade Fardon teljes sokot kapott, miután kiderült: annak ellenére küzd gyógyíthatatlan tüdőrákkal, hogy soha nem dohányzott és egészséges, aktív életet élt. Első tünete, a köhögés 2020-ban jelentkezett, ami miatt orvosa azt a covidnak tulajdonította. A következő évben azonban tartós rekedtség alakult ki nála, majd 2022 áprilisában hányinger, fáradtság és megduzzadt nyirokcsomók is jelentkeztek. Ekkor CT-vizsgálatra küldték, amely kimutatta, hogy mindkét tüdejében daganatok vannak, rákbeteg.

Soha nem dohányzott, mégis tüdőrákkal diagnosztizálták. Fotó: Unsplash

Amikor két évvel később orvoshoz mentem a tüneteimmel, már megfordult a fejemben, hogy talán rák, de nem tüdőrákra gondoltam. A legnagyobb daganat hat centiméteres volt

- emlékezett vissza hozzátéve, ALK-pozitív tüdőrákot diagnosztizáltak, amely a tüdőrákos esetek mintegy 4 százalékát teszi ki, és gyakrabban fordul elő fiatal, nem dohányzó felnőtteknél.

Soha nem dohányzott, mégis tüdőrákkal diagnosztizálták: továbbra sem adja fel

Jade-nek nem volt szüksége kemoterápiára, helyette célzott, szájon át szedhető gyógyszert kapott, amely a daganatot kiváltó genetikai eltérést célozta. A kezelés kezdetben sikeres volt, ám 2023 decemberében egy kontrollvizsgálat során kiderült, hogy 17 elváltozás jelent meg az agyában. 2024 januárjában célzott sugárkezelést kapott, ám később fejfájás és hányinger jelentkezett nála. Kiderült, hogy az egyik agyi áttét vérzést okozott, ezért műtétre volt szüksége. 2025 áprilisában újabb agyi elváltozás romlott, miután a nő rohamot kapott.

Azóta új gyógyszeres kezelésre állították át, és újabb sugárkezelést is kapott. Jelenleg dolgozik, és igyekszik a lehető legteljesebb életet élni, miközben havonta jár onkológiai kontrollra. Most egy jótékonysági kerékpáros eseményre készült, hogy felhívja a figyelmet az ALK-pozitív tüdőrákra:

Ez az állapot a diagnózisom pillanatától gyógyíthatatlan volt, így ez lett az új életem. Szeretném megmutatni, hogy egy 4. stádiumú, gyógyíthatatlan rákkal is lehet teljes életet élni

- idézte őt a People.