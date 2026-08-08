Összecserélték a mintákat, tévesen mondták ki az orvosok az anyuka halálos ítéletét

Félrediagnosztizáltak egy atlantai édesanyát, aki emiatt teljes méheltávolításon esett át. A nőnek azt mondták, agresszív méhrákkal küzd, később azonban kiderült, hogy a laboratóriumban összekeveredtek a minták.

A nő már a gyerekeivel is közölte, hogy rákbetegsége miatt nem maradhat mellettük sokáig: később derült csak fény a téves diagnózisra (A kép illusztráció.)

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Nem Cassandra küzdött méhrákkal

A 43 éves Cassandra Barksdale tavaly márciusban összeomlott a hírtől, mely szerint rendkívül agresszív méhtestrákja van, és várhatóan csak néhány éve maradt hátra. Bár egy ezt követő CT-vizsgálat sem daganatra, sem áttétre utaló jelet nem mutatott, az orvosok teljes méheltávolítást javasoltak. A műtét utáni szövettani vizsgálatok sem mutattak ki daganatot, mégis kemoterápiára küldték.

Csak 2025 szeptemberében közölték vele, hogy a daganatos szövet valójában egy másik betegé volt. Az a páciens eközben abban a hitben élt, hogy csupán miómái (jóindulatú daganat) vannak, miközben a rákja kezeletlen maradt. Barksdale keresetében gondatlansággal vádolja az egészségügyi szolgáltatót, és azt állítja, hogy maradandó károsodás érte.

A fiaim depressziósak lettek. El kellett mondanom nekik, hogy az orvosok szerint nagyjából öt évem van hátra, mert agresszív rákkal küzdök

- mondta a nő, aki megkönnyebbült ugyan, amikor megtudta, hogy nincs rákja, de azóta is szorong.

Örültem, hogy nem vagyok rákos, de nagyon felzaklatott, hogy az a nő, aki az én mintámat kapta meg, hónapokon át azt hihette, hogy csak miómái vannak, miközben valójában daganatos volt. Nagyon dühös és szomorú lettem, rendkívül aggódtam miatta.

Az intézmény vezetői elismerték a hibát és közölték, új intézkedéseket vezettek be, hogy hasonló többé ne fordulhasson elő. Barksdale 10 000 dolláros (körülbelül hárommillió forint) kártérítést követel - írja a nypost.com.