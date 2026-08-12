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elon musk

Hatalmas tűzgömb az égen: felrobbant egy kínai rakéta - videó

3 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Felrobbant a kínai Long March 7A rakéta 85 másodperccel a felszállás után, miközben Peking egyre nagyobb versenyre készül a SpaceX-szel.
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elon musktűzgömbrakéta

A Long March 7A rakéta hétfőn, mindössze 85 másodperccel a felszállás után lángba borult a hainani Vencsang Űrközpontból való indulást követően. A felvételeken hatalmas tűzgömb látható, majd szürke füstfelhő alakult ki, miközben törmelék hullott a föld felé.

rakéta,
Elon Musk is megszólalt a felrobbant kínai rakéta ürügyén.
Fotó: ALAIN JOCARD / AFP

Felrobbant a kínai rakéta, komoly csapás érte Peking űrprogramját

A kínai állami hírügynökség szerint a rakéta repülés közben rendellenességet tapasztalt, ezért a küldetés meghiúsult. A meghibásodás okát vizsgálják.

Elon Musk az X-en reagált a történtekre. 

A rakéták elképesztően nehezek

 – írta, majd hozzátette: reméli, hogy a kínaiak gyorsan talpra állnak.

A rakéta a Zhongxing-4B nevű kommunikációs műholdat szállította. A kudarc azért is kellemetlen Peking számára, mert Kína komoly összegeket fordít űrprogramjára, és 2050-re vezető szerepet akar betölteni az űrtechnológiában.

Kína júliusban első alkalommal sikeresen landolt egy újrahasznosítható rakétával, és 2030 előtt embert akar küldeni a Holdra. 

A hétfői kudarc ugyanakkor várhatóan nem veszélyezteti a közelgő Csang'o-7 holdmissziót, amelyhez a jóval nagyobb Long March 5 rakétát használják majd.

 

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