Elszabadult a rakéta, többen megsérültek egy spanyol ünnepségen

A hatóságok tájékoztatása szerint három embert kellett a navarrai egyetemi kórházba szállítani égési sérülésekkel. Rajtuk kívül mintegy ötvenen szenvedtek könnyebb sérüléseket a rakéta miatt, akiket a helyi egészségügyi központban láttak el.

Többen megsérültek egy rakéta miatt. (A kép illusztráció.)

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Többen megsérültek a rakéta miatt

Luis Maya alpolgármester és közbiztonságért felelős városi tanácsos az EFE spanyol hírügynökségnek elmondta: az első jelzőrakétát már fellőtték a városháza erkélyéről, és a második indításakor az önkormányzat karbantartója a kezében tartotta a többi rakétát is, amikor a kanócok egyszerre belobbantak, a rakéták pedig felrobbantak.

A városvezető elképzelőnek tartja, hogy az erkélyen összegyűlt tömegben egy véletlen lökés okozhatta a balesetet.

A helyszíni beszámolók szerint a robbanást követő pillanatokban rövid időre káosz uralkodott el a főtéren, és sokan fedezékbe menekültek.