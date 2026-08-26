Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Baleset

Gyermeket gázolt a villamos a Batthyány téren: életveszélyes sérüléseket szenvedett a fiú

sérülés

Elszabadult a rakéta, többen megsérültek egy spanyol ünnepségen

15 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Az észak-kelet spanyolországi Noáinban többen megsérültek a város védőszentjének tiszteletére rendezett ünnepségek kezdetét jelző rakéta kilövése során szerdán.
Link másolása
Vágólapra másolva!
sérülésspanyolrakéta

A hatóságok tájékoztatása szerint három embert kellett a navarrai egyetemi kórházba szállítani égési sérülésekkel. Rajtuk kívül mintegy ötvenen szenvedtek könnyebb sérüléseket a rakéta miatt, akiket a helyi egészségügyi központban láttak el.

rakéta
Többen megsérültek egy rakéta miatt. (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

Többen megsérültek a rakéta miatt

Luis Maya alpolgármester és közbiztonságért felelős városi tanácsos az EFE spanyol hírügynökségnek elmondta: az első jelzőrakétát már fellőtték a városháza erkélyéről, és a második indításakor az önkormányzat karbantartója a kezében tartotta a többi rakétát is, amikor a kanócok egyszerre belobbantak, a rakéták pedig felrobbantak.

A városvezető elképzelőnek tartja, hogy az erkélyen összegyűlt tömegben egy véletlen lökés okozhatta a balesetet.

A helyszíni beszámolók szerint a robbanást követő pillanatokban rövid időre káosz uralkodott el a főtéren, és sokan fedezékbe menekültek.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!