Elszabadult a rakéta, többen megsérültek egy spanyol ünnepségen

A hatóságok tájékoztatása szerint három embert kellett a navarrai egyetemi kórházba szállítani égési sérülésekkel. Rajtuk kívül mintegy ötvenen szenvedtek könnyebb sérüléseket a rakéta miatt, akiket a helyi egészségügyi központban láttak el.
Többen megsérültek a rakéta miatt
Luis Maya alpolgármester és közbiztonságért felelős városi tanácsos az EFE spanyol hírügynökségnek elmondta: az első jelzőrakétát már fellőtték a városháza erkélyéről, és a második indításakor az önkormányzat karbantartója a kezében tartotta a többi rakétát is, amikor a kanócok egyszerre belobbantak, a rakéták pedig felrobbantak.
A városvezető elképzelőnek tartja, hogy az erkélyen összegyűlt tömegben egy véletlen lökés okozhatta a balesetet.
A helyszíni beszámolók szerint a robbanást követő pillanatokban rövid időre káosz uralkodott el a főtéren, és sokan fedezékbe menekültek.