Orosz rakétatámadás rázta meg Kijevet, több halottja és sok sérültje van a csapásoknak – fotók

Az orosz rakétatámadás során legalább kilenc ember meghalt, további 23-an pedig megsérültek Kijevben. A támadás szombat hajnalban érte az ukrán fővárost, amikor Oroszország ballisztikus rakétákat lőtt ki rá.
Több kerületet értek a rakétatámadások
Vitalij Klicsko, a város polgármestere közölte, hogy Kijevet ballisztikus rakétatámadás érte.
A beszámolók szerint több mint 10 robbanás hallatszott a fővárosban.
Több helyen tüzek keletkeztek, egyes városrészekben pedig áramkimaradások is voltak.
- A Sevcsenkivszkij kerületben egy lakóépület részben összeomlott, és emberek rekedtek a romok alatt.
- Darnickij kerületben egy rakétacsapás legalább hét ember halálát okozta, további 14-en megsérültek, köztük két gyermek – közölte az ukrán állami katasztrófavédelem.
- Szolomjanszkij kerületben két ember meghalt, nyolcan pedig megsérültek, köztük két gyermek, miután egy ötszintes lakóépület részben megsemmisült.
A támadás két nappal azután történt, hogy egy feltételezett orosz rakéta csapódott be Lengyelország területére egy Ukrajna elleni nagyszabású orosz légicsapásban, amely során legalább nyolcan meghaltak, köztük egy hattagú család egy Krivij Rih közelében lévő faluban – írja a BBC.
Zelenszkij találkozott Trumppal
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a hét elején Washingtonban találkozott Donald Trump amerikai elnökkel.
Az ukrán államfő azt kérte az Egyesült Államoktól, hogy adjon engedélyt Ukrajnának Patriot elfogórakéták gyártására.
Trump pénteken azt mondta, hogy az Egyesült Államok egyelőre nem adott ilyen engedélyt, ugyanakkor a tárgyalások továbbra is zajlanak. Hozzátette, hogy nagyon óvatosnak kell lenni egy ilyen technológia átadásával kapcsolatban, mert ez jelentős lépés. Bár néhány héttel korábban még felvetette a gyártási jog átadásának lehetőségét, most úgy fogalmazott, nem tartja kizártnak, hogy a jövőben az ilyen technológia birtokosai akár az Egyesült Államok ellen is fordulhatnak.
Ukrajna is fokozza a megtorló csapásokat
Zelenszkij pénteken az X közösségi oldalon azt írta, hogy a Trumppal folytatott megbeszélés után telefonon tárgyalt JD Vance amerikai alelnökkel is. Hangsúlyozta, hogy az egyre intenzívebb orosz légitámadások miatt Ukrajna számára továbbra is a Patriot elfogórakéták jelentik a prioritást a ballisztikus rakéták elleni védekezésben.
Ukrajna is fokozta megtorló csapásait az elmúlt hónapokban. Ezek során több alkalommal is támadást hajtott végre az orosz Wildberries internetes kereskedelmi vállalat raktárai ellen. Kijev szerint ezek a létesítmények olyan logisztikai központok, amelyeket az oroszok katonai felszerelések beszerzésére használnak, ezért támadásukkal az orosz hadsereg utánpótlását próbálják megzavarni.