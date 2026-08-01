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Ukrajna

Orosz rakétatámadás rázta meg Kijevet, több halottja és sok sérültje van a csapásoknak – fotók

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
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Legalább kilenc ember meghalt, további 23 pedig megsérült, amikor Oroszország ballisztikus rakétákkal támadta az ukrán fővárost szombat hajnalban. A kijevi rakétatámadás több lakóépületet is megrongált, tüzeket és áramkimaradásokat okozott a város több részén.
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UkrajnaKijevorosz rakétatámadás

Az orosz rakétatámadás során legalább kilenc ember meghalt, további 23-an pedig megsérültek Kijevben. A támadás szombat hajnalban érte az ukrán fővárost, amikor Oroszország ballisztikus rakétákat lőtt ki rá.

The photograph shows a fire following massive Russian ballistic missile strikes in the Ukrainian capital of Kyiv on August 1, 2026, amid the Russian invasion in Ukraine. Russian attacks on Ukraine's capital killed at least three people and wounded five others, Kyiv Mayor Vitali Klitschko said. (Photo by Sergei SUPINSKY / AFP), rakétatámadás
Az orosz rakétatámadásban kitört tűz Kijevben 2026. augusztus 1-jén
Fotó: SERGEI SUPINSKY / AFP

Több kerületet értek a rakétatámadások

Vitalij Klicsko, a város polgármestere közölte, hogy Kijevet ballisztikus rakétatámadás érte.

A beszámolók szerint több mint 10 robbanás hallatszott a fővárosban.

Több helyen tüzek keletkeztek, egyes városrészekben pedig áramkimaradások is voltak.

This handout photograph taken and released by Ukrainian State Emergency Service on August 1, 2026 shows rescuers working outside a multi-storey residential building damaged following massive Russian ballistic missile strikes in the Ukrainian capital of Kyiv, amid the Russian invasion in Ukraine. Russian strikes on Ukraine's capital killed at least nine people and wounded more than two dozen others, local officials said, hours after Kyiv's mayor had warned of a ballistic missile attack. (Photo by Handout / Ukrainian State Emergency Service / AFP)
Mentőalakulatok egy többszintes lakóépület előtt dolgoznak, amelyet az orosz rakétatámadások rongáltak meg Kijevben
Fotó: Ukrainian State Emergency Servic
  • A Sevcsenkivszkij kerületben egy lakóépület részben összeomlott, és emberek rekedtek a romok alatt.
  • Darnickij kerületben egy rakétacsapás legalább hét ember halálát okozta, további 14-en megsérültek, köztük két gyermek – közölte az ukrán állami katasztrófavédelem.
  • Szolomjanszkij kerületben két ember meghalt, nyolcan pedig megsérültek, köztük két gyermek, miután egy ötszintes lakóépület részben megsemmisült.
Residents sit as rescuers work in a multi-storey residential building damaged in a Russian air attack on Kyiv on August 1, 2026, amid the Russian invasion of Ukraine. Russian strikes on Ukraine's capital killed at least nine people and wounded more than two dozen others, local officials said, hours after Kyiv's mayor had warned of a ballistic missile attack. (Photo by Roman PILIPEY / AFP), Ukrajna, Kijev, orosz rakétatámadás
Lakosok ülnek, miközben a mentőalakulatok egy többszintes lakóépületben dolgoznak, amely megrongálódott az orosz légitámadásban
Fotó: ROMAN PILIPEY / AFP

A támadás két nappal azután történt, hogy egy feltételezett orosz rakéta csapódott be Lengyelország területére egy Ukrajna elleni nagyszabású orosz légicsapásban, amely során legalább nyolcan meghaltak, köztük egy hattagú család egy Krivij Rih közelében lévő faluban – írja a BBC.

People examine a crater from Russian ballistic missile near children's clinic following massive Russian ballistic missile strikes in the Ukrainian capital of Kyiv on August 1, 2026, amid the Russian invasion in Ukraine. The death toll from Russian strikes on Kyiv has risen to nine, Ukraine's emergency service said. (Photo by Genya Savilov / AFP), Ukrajna, Kijev, orosz rakétatámadás
Emberek vizsgálják az orosz ballisztikus rakéta kráterét egy gyermekklinika közelében
Fotó: GENYA SAVILOV / AFP

Zelenszkij találkozott Trumppal

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a hét elején Washingtonban találkozott Donald Trump amerikai elnökkel.

Az ukrán államfő azt kérte az Egyesült Államoktól, hogy adjon engedélyt Ukrajnának Patriot elfogórakéták gyártására.

Trump pénteken azt mondta, hogy az Egyesült Államok egyelőre nem adott ilyen engedélyt, ugyanakkor a tárgyalások továbbra is zajlanak. Hozzátette, hogy nagyon óvatosnak kell lenni egy ilyen technológia átadásával kapcsolatban, mert ez jelentős lépés. Bár néhány héttel korábban még felvetette a gyártási jog átadásának lehetőségét, most úgy fogalmazott, nem tartja kizártnak, hogy a jövőben az ilyen technológia birtokosai akár az Egyesült Államok ellen is fordulhatnak.

Local residents attend outside a multi-storey residential building damaged following massive Russian ballistic missile strikes in the Ukrainian capital of Kyiv on August 1, 2026, amid the Russian invasion in Ukraine. The death toll from Russian strikes on Kyiv has risen to nine, Ukraine's emergency service said. (Photo by Genya Savilov / AFP), Ukrajna, Kijev, orosz rakétatámadás
Helyi lakosok gyűltek össze egy többszintes lakóépület előtt, amely megrongálódott Kijevben
Fotó: GENYA SAVILOV / AFP

Ukrajna is fokozza a megtorló csapásokat

Zelenszkij pénteken az X közösségi oldalon azt írta, hogy a Trumppal folytatott megbeszélés után telefonon tárgyalt JD Vance amerikai alelnökkel is. Hangsúlyozta, hogy az egyre intenzívebb orosz légitámadások miatt Ukrajna számára továbbra is a Patriot elfogórakéták jelentik a prioritást a ballisztikus rakéták elleni védekezésben.

A tram passes as smoke rises over the city following a Russian air attack on Kyiv on August 1, 2026, amid the Russian invasion of Ukraine. The death toll from Russian strikes on Kyiv has risen to nine, Ukraine's emergency service said. (Photo by Roman PILIPEY / AFP), Ukrajna, Kijev, orosz rakétatámadás
Füst száll a város felett egy orosz légitámadást követően Kijevben
Fotó: ROMAN PILIPEY / AFP

Ukrajna is fokozta megtorló csapásait az elmúlt hónapokban. Ezek során több alkalommal is támadást hajtott végre az orosz Wildberries internetes kereskedelmi vállalat raktárai ellen. Kijev szerint ezek a létesítmények olyan logisztikai központok, amelyeket az oroszok katonai felszerelések beszerzésére használnak, ezért támadásukkal az orosz hadsereg utánpótlását próbálják megzavarni.

 

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