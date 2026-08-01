Orosz rakétatámadás rázta meg Kijevet, több halottja és sok sérültje van a csapásoknak – fotók

Az orosz rakétatámadás során legalább kilenc ember meghalt, további 23-an pedig megsérültek Kijevben. A támadás szombat hajnalban érte az ukrán fővárost, amikor Oroszország ballisztikus rakétákat lőtt ki rá.

Az orosz rakétatámadásban kitört tűz Kijevben 2026. augusztus 1-jén

Fotó: SERGEI SUPINSKY / AFP

Több kerületet értek a rakétatámadások

Vitalij Klicsko, a város polgármestere közölte, hogy Kijevet ballisztikus rakétatámadás érte.

A beszámolók szerint több mint 10 robbanás hallatszott a fővárosban.

Több helyen tüzek keletkeztek, egyes városrészekben pedig áramkimaradások is voltak.

Mentőalakulatok egy többszintes lakóépület előtt dolgoznak, amelyet az orosz rakétatámadások rongáltak meg Kijevben

Fotó: Ukrainian State Emergency Servic

A Sevcsenkivszkij kerületben egy lakóépület részben összeomlott, és emberek rekedtek a romok alatt.

Darnickij kerületben egy rakétacsapás legalább hét ember halálát okozta, további 14-en megsérültek, köztük két gyermek – közölte az ukrán állami katasztrófavédelem.

Szolomjanszkij kerületben két ember meghalt, nyolcan pedig megsérültek, köztük két gyermek, miután egy ötszintes lakóépület részben megsemmisült.

Lakosok ülnek, miközben a mentőalakulatok egy többszintes lakóépületben dolgoznak, amely megrongálódott az orosz légitámadásban

Fotó: ROMAN PILIPEY / AFP

A támadás két nappal azután történt, hogy egy feltételezett orosz rakéta csapódott be Lengyelország területére egy Ukrajna elleni nagyszabású orosz légicsapásban, amely során legalább nyolcan meghaltak, köztük egy hattagú család egy Krivij Rih közelében lévő faluban – írja a BBC.

Emberek vizsgálják az orosz ballisztikus rakéta kráterét egy gyermekklinika közelében

Fotó: GENYA SAVILOV / AFP

Zelenszkij találkozott Trumppal

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a hét elején Washingtonban találkozott Donald Trump amerikai elnökkel.

Az ukrán államfő azt kérte az Egyesült Államoktól, hogy adjon engedélyt Ukrajnának Patriot elfogórakéták gyártására.

Trump pénteken azt mondta, hogy az Egyesült Államok egyelőre nem adott ilyen engedélyt, ugyanakkor a tárgyalások továbbra is zajlanak. Hozzátette, hogy nagyon óvatosnak kell lenni egy ilyen technológia átadásával kapcsolatban, mert ez jelentős lépés. Bár néhány héttel korábban még felvetette a gyártási jog átadásának lehetőségét, most úgy fogalmazott, nem tartja kizártnak, hogy a jövőben az ilyen technológia birtokosai akár az Egyesült Államok ellen is fordulhatnak.

Helyi lakosok gyűltek össze egy többszintes lakóépület előtt, amely megrongálódott Kijevben

Fotó: GENYA SAVILOV / AFP

Ukrajna is fokozza a megtorló csapásokat

Zelenszkij pénteken az X közösségi oldalon azt írta, hogy a Trumppal folytatott megbeszélés után telefonon tárgyalt JD Vance amerikai alelnökkel is. Hangsúlyozta, hogy az egyre intenzívebb orosz légitámadások miatt Ukrajna számára továbbra is a Patriot elfogórakéták jelentik a prioritást a ballisztikus rakéták elleni védekezésben.