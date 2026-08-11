Rejtett kamerát találtak egy madridi Airbnb-ben, az ágyat vette az eszköz

Egy nyugdíjas brit házaspárnak kellett elhagynia madridi Airbnb-szállását, miután rejtett kamerát találtak a hálószobában, közvetlenül az ágyukra irányítva.

Rejtett kamera figyelte az ágyukat. Fotó: ROBIN UTRECHT / ANP MAG

Két nap után menekültek az Airbnb-ből, rejtett kamera figyelte az ágyukat

Donna és Raymond Nunn a 39. házassági évfordulójuk alkalmából utaztak Madridba. Augusztus 3-án érkeztek a belvárosi Lavapiés negyedben található apartmanba. Már ekkor észrevettek egy mozgásérzékelőnek tűnő eszközt a nappaliban, de nem tulajdonítottak neki különösebb jelentőséget.

Másnap Donna városnézésre indult, míg 87 éves férje az apartmanban maradt. Raymond ekkor vett észre egy másik kamerát a hálószobában. Az eszközön zölden villogott egy fény, és közvetlenül az ágyra nézett.

A 62 éves Donna szerint a felfedezés után mindketten megrémültek. A pár azonnal felvette a kapcsolatot az Airbnb-vel, amely azt tanácsolta nekik, hogy hagyják el a szállást. Mivel azonban már este 8 óra volt, még egy éjszakát kénytelenek voltak az apartmanban tölteni.

Másnap egy Madridtól mintegy kétórányi autóútra található másik szállásra költöztek. Donna szerint az eset teljesen tönkretette a régóta tervezett utazást.

Az Airbnb időközben eltávolította a szálláshely hirdetését, és teljes egészében visszatérítette a házaspár költségeit. A vállalat közölte, hogy vizsgálatot indított az ügyben.

Az Airbnb 2024-ben világszerte megtiltotta a beltéri biztonsági kamerák használatát a szálláshelyeken. A szabályzat szerint még a kikapcsolt kamerák sem maradhatnak a vendégek által használt beltéri helyiségekben.