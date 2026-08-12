Új sebességrekordot rekordot állítottak fel hidrogénautóval - videó

Egy brit pilóta új sebességrekordot állított fel hidrogénhajtású autóval. A 64 éves, nyugalmazott királyi légierős pilóta, Andy Green 654 km/órás sebességet ért el a Utah állambeli Bonneville-sóstónál. Ez a valaha mért legnagyobb sebesség hidrogénhajtású autóval.

Rekord: hangsebességgel száguldott egy brit pilóta. Fotó: CHARLES-MCCLINTOCK WILSON / NurPhoto

Új rekord: átlépte a hangsebességet a pilóta

Green 1997-ben a sugárhajtású ThrustSSC-vel 1228 km/órás sebességgel száguldott a nevadai Black Rock-sivatagban, ezzel ő lett az első, és mindmáig az egyetlen ember, aki szárazföldön átlépte a hangsebességet.

A mostani rekordot a JCB Hydromax állította fel, amelyet két hidrogénnel működő belső égésű motor hajtott, összesen 1600 lóerővel.

A 654 km/órás eredmény több mint kétszerese a 2004-ben felállított korábbi hivatalos hidrogénes rekordnak.

Green húsz évvel ezelőtt a JCB Dieselmaxszal is rekordot döntött, akkor több mint 563 km/órás sebességet ért el dízelhajtású járművel.