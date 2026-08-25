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Fájdalmas drágulás a szomszédban: rekordszintre emelkedik a dízel ára

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Újabb rekord az üzemanyagpiacon: Szlovéniában keddtől 1,90 euróba kerül a dízel literje, ezzel megdől az áprilisban felállított korábbi csúcs.
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Szlovéniában keddtől ismét drágul az üzemanyag: a dízel ára történelmi csúcsra emelkedik, és rekordot dönt a fűtőolaj ára is.

rekord
Már 1,90 euró lesz egy liter dízel Szlovéniában – új rekord születik.
Fotó: Shutterstock

Megállíthatatlan a drágulás

Az energiaügyi és infrastrukturális minisztérium hétfői közlése szerint 

a 95-ös oktánszámú benzin literenkénti szabályozott ára 2,6 centtel, 1,60 euróra (582 forintra), a dízelé 4,6 centtel, 1,90 euróra (689 forintra) emelkedik. 

A fűtőolaj literje 4,7 centtel drágul, így 1,51 euróba (549 forintba) kerül.

A dízel ára első alkalommal éri el az 1,90 eurót Szlovéniában. 

Az eddigi csúcsot április 8. és 13. között jegyezték, amikor literenként 1,89 euróba került. A fűtőolaj korábbi rekordja ugyanebben az időszakban 1,48 euró volt.

Közben Magyarországon is egyre nagyobb a feszültség az üzemanyagárak miatt: a Mi Hazánk már állami beavatkozást sürget.

 

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