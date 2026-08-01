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rendőr

Bizarr módszer: bokornak álcázva csapott le a rendőr az autósokra

13 perce
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Szokatlan módszert választott egy rendőr New Jersey-ben, hogy tetten érje a szabálytalan autósokat, akik mobiloznak vezetés közben. A rendőr bokorjelmezt vett magára, így a sofőröknek nem tűnt fel, hogy figyelik őket.
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rendőrNew Jerseyálcázás

A Dunellen-i Rendőrkapitányság a Facebook-oldalán osztotta meg, hogy egy rendőr álcaruhát viselve, távcsővel a kezében állt az út szélén szerdán egy 6 órás, mobiltelefont használó sofőrök elleni razzia során.

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A rendőrt a bokorjelmezben senki nem vette észre
Fotó: Dunellen Borough Police Department

A forgalmas úton a sofőrök nem is vették észre a rendőrt, aki úgy nézett ki, mint egy bokor.

A rendőr a leveles jelmezéből rádión jelentette a szabálysértéseket, összesen 74 büntetést osztottak ki mobiltelefonhasználat miatt – áll a rendőrség közösségi médiás bejegyzésében.

New Jersey tiltja a mobiltelefonok vagy más eszközök használatát vezetés közben, az első alkalommal szabályt sértőket 200 és 400 dollár közötti bírsággal sújthatják – írja a Newser.

A rendőrség megjegyezte, hogy azért választották ezt a helyet, mert ez a belváros egyik legforgalmasabb része, sok gyalogossal.

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