Bizarr módszer: bokornak álcázva csapott le a rendőr az autósokra

A Dunellen-i Rendőrkapitányság a Facebook-oldalán osztotta meg, hogy egy rendőr álcaruhát viselve, távcsővel a kezében állt az út szélén szerdán egy 6 órás, mobiltelefont használó sofőrök elleni razzia során.

A rendőrt a bokorjelmezben senki nem vette észre

Fotó: Dunellen Borough Police Department

A forgalmas úton a sofőrök nem is vették észre a rendőrt, aki úgy nézett ki, mint egy bokor.

A rendőr a leveles jelmezéből rádión jelentette a szabálysértéseket, összesen 74 büntetést osztottak ki mobiltelefonhasználat miatt – áll a rendőrség közösségi médiás bejegyzésében.

New Jersey tiltja a mobiltelefonok vagy más eszközök használatát vezetés közben, az első alkalommal szabályt sértőket 200 és 400 dollár közötti bírsággal sújthatják – írja a Newser.

A rendőrség megjegyezte, hogy azért választották ezt a helyet, mert ez a belváros egyik legforgalmasabb része, sok gyalogossal.

Kábítószeres férfit fogtak a kutyás rendőrök a Népligetben, érdekes magyarázattal állt elő

Kutyás készenléti rendőrök intézkedtek a Népligetben egy 30 éves román férfival szemben. A zsebeiből az igazoltatás során szipka, crackpipák és fecskendők kerültek elő. Ráadásul eltűnés miatt körözték is.