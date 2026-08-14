Rendőrautó gázolt el egy ötéves kisfiút Franciaországban

Rendőrautó gázolt el egy ötéves kisfiút csütörtök este a franciaországi Saint-Denis központjában.

A rendőrautó már nem tudott időben megállni, és elütötte a gyereket - Illusztráció

Fotó: Twitter/X

A rendőrök egy bejelentésre reagálva tartottak a helyszínre megkülönböztető fény- és hangjelzéssel, amikor a gyerek váratlanul az autó elé lépett. A rendőrök már nem tudtak időben megállni.

A kisfiú megsérült az ütközésben, és azonnal kórházba szállították

Kulcscsonttörést szenvedett, édesanyja kísérte el a Delafontaine kórházba. A gyermek sérülése miatt sürgősségi ellátásra szorult, de állapota nem volt életveszélyes. Saint-Denis polgármestere, Bally Bagayoko később megerősítette, hogy a fiú életét nem fenyegeti veszély.

A polgármester közölte azt is, hogy beszélt az ügyben illetékes rendőrkapitánnyal, aki nagyon komolyan veszi a történteket.

🔴Un enfant de 5 ans percuté par une voiture de police à Saint-Denis

➡️ https://t.co/FrNAmEJc6c pic.twitter.com/WXizxjTrOy — Le Parisien (@le_Parisien) August 14, 2026

Vizsgálat indult a rendőrautós gázolás miatt

A hatóságok vizsgálatot indítottak annak megállapítására, pontosan hogyan történt a baleset. A polgármester szerint amennyiben a vizsgálat során mulasztást vagy hibát állapítanak meg, meg kell hozni a megfelelő szankciókat.

A kisfiú családja Nigerből érkezett Franciaországba nyaralni. A család eredetileg pénteken, augusztus 14-én utazott volna vissza hazájába, egy nappal a baleset után.

Halálos baleset történt Siófokon: kerékpárost gázolt el egy autó

Életét vesztette egy kerékpáros Siófokon, miután kedd délután elütötte egy autó. A biciklis, egy középkorú férfi, a helyszínen életét vesztette, és a gépkocsiban utazó négy ember is megsérült. Az ügyben halálos közúti közlekedési baleset okozása miatt indult eljárás.