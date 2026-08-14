Lopott Matisse műalkotásokat foglalt le a rendőrség Brazíliában

A francia művész, Henri Matisse nyolc illusztrációját találta meg a brazil rendőrség, amelyeket egy São Pauló-i könyvtárból loptak el még tavaly. A műalkotásokat - melyek együttes becsült értéke körülbelül 200 000 dollár (nagyjából 62 816 000 forint) -, csütörtökön fedezték fel egy házban São Bernardo do Campo városában, egy 44 éves férfit pedig a helyszínen letartóztattak. Egy brazil hírportál szerint a rendőrség azzal gyanúsítja az illetőt, João Paulo Linhares de Araujót, hogy a műalkotásokat a lopással vádolt személyek nevében őrizte meg.

Lopott műalkotásokra bukkant rá a brazil rendőrség / Fotó: FOTORUA / NurPhoto

Lopott műalkotásokra bukkant rá a brazil rendőrség

A tavaly december 7-én a Biblioteca Mário de Andrade-ban elkövetett rablás során két tolvaj gyűrt le egy biztonsági őrt és egy idős párt, akik a könyvtárban tartózkodtak, majd gyalogosan elmenekültek a főbejáraton keresztül és a legközelebbi metróállomás felé vették az irányt. Az üggyel kapcsolatban korábban három embert tartóztattak le, mialatt a brazil művész, Candido Portinari öt alkotása - amelyeket szintén a rablás során tulajdonítottak el -, továbbra sem került elő.

Az 53 éves Laéssio Rodrigues de Oliveirát, akit a brazil média termékeny műtolvajként emleget, a bűncselekmény megtervezésével és irányításával gyanúsítanak. A férfi április óta van őrizetben, miután egy másik üggyel kapcsolatban letartóztatták, illetve egy másik férfit és egy nőt is előállítottak.

A helyi kulturális osztály azt közölte, az illusztrációkat már visszajuttatták a könyvtárba, amelynek biztonságát időközben fejlesztették.

Matisse-t egyébként széles körben a 20. század egyik legbefolyásosabb festőjeként tartják számon: a műkritikusok szerint az ellopott művek értéke szó szerint "felbecsülhetetlen". Portinari pedig, aki gyakran örökített meg vidéki munkásokat és napszámosokat, az egyik legjelentősebb brazil modernista művész - írja a BBC.