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rendőrség

Lopott Matisse műalkotásokat foglalt le a rendőrség Brazíliában

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Egy francia művész nyolc illusztrációját találták meg Brazíliában, amelyeket egy São Pauló-i könyvtárból loptak el még tavaly. A rendőrség korábban három embert állított elő az üggyel kapcsolatban, nemrég pedig újabb letartóztatásra került sor.
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rendőrségMűalkotásrabláslopásHenri Matisse

A francia művész, Henri Matisse nyolc illusztrációját találta meg a brazil rendőrség, amelyeket egy São Pauló-i könyvtárból loptak el még tavaly. A műalkotásokat - melyek együttes becsült értéke körülbelül 200 000 dollár (nagyjából 62 816 000 forint) -, csütörtökön fedezték fel egy házban São Bernardo do Campo városában, egy 44 éves férfit pedig a helyszínen letartóztattak. Egy brazil hírportál szerint a rendőrség azzal gyanúsítja az illetőt, João Paulo Linhares de Araujót, hogy a műalkotásokat a lopással vádolt személyek nevében őrizte meg. 

The facade of the Mario de Andrade Municipal Library is in the central region of Sao Paulo, Brazil, on December 8, 2025. Thirteen works of art are stolen from the location by two armed men on Sunday morning, December 7, 2025. According to the Sao Paulo City Secretariat of Culture and Creative Economy, the criminals take eight engravings by the French artist Henri Matisse and five engravings by the Brazilian artist Candido Portinari from the ''Menino de Engenho'' series. The pieces are part of the exhibition ''From Book to Museum,'' mounted in partnership with the Museum of Modern Art of Sao Paulo (MAM). (Photo by Fabio Vieira/FotoRua/NurPhoto) (Photo by FotoRua / NurPhoto via AFP)
Lopott műalkotásokra bukkant rá a brazil rendőrség / Fotó: FOTORUA / NurPhoto

Lopott műalkotásokra bukkant rá a brazil rendőrség

A tavaly december 7-én a Biblioteca Mário de Andrade-ban elkövetett rablás során két tolvaj gyűrt le egy biztonsági őrt és egy idős párt, akik a könyvtárban tartózkodtak, majd gyalogosan elmenekültek a főbejáraton keresztül és a legközelebbi metróállomás felé vették az irányt. Az üggyel kapcsolatban korábban három embert tartóztattak le, mialatt a brazil művész, Candido Portinari öt alkotása - amelyeket szintén a rablás során tulajdonítottak el -, továbbra sem került elő. 

Az 53 éves Laéssio Rodrigues de Oliveirát, akit a brazil média termékeny műtolvajként emleget, a bűncselekmény megtervezésével és irányításával gyanúsítanak. A férfi április óta van őrizetben, miután egy másik üggyel kapcsolatban letartóztatták, illetve egy másik férfit és egy nőt is előállítottak.

A helyi kulturális osztály azt közölte, az illusztrációkat már visszajuttatták a könyvtárba, amelynek biztonságát időközben fejlesztették.

Matisse-t egyébként széles körben a 20. század egyik legbefolyásosabb festőjeként tartják számon: a műkritikusok szerint az ellopott művek értéke szó szerint "felbecsülhetetlen". Portinari pedig, aki gyakran örökített meg vidéki munkásokat és napszámosokat, az egyik legjelentősebb brazil modernista művész - írja a BBC.

Eközben a Balassagyarmati Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya nagyobb értékre, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás miatt nyomoz négy fiúval szemben. A 17, 15, 14 és 12 éves fiatalok augusztus 8-án éjszaka törtek be egy balassagyarmati telefonboltba. A rendőrség közlése szerint mindössze fél perc alatt 800 ezer forint rongálási és 3,5 millió forint lopási kárt okoztak. A további részleteket ITT lehet elolvasni!

 

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