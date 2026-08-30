Halálra rémültek a szurkolók, veszélyesen közel repült el két gép a stadion felett – videó

Látványos felvezetéssel kezdődött szombaton a világ két legismertebb rögbiválogatottja, a dél-afrikai Springboks és az új-zélandi All Blacks összecsapása Fokvárosban, ahol két repülőgép rendkívül alacsonyan repült át a stadion felett - írja a Fox.
A mérkőzés előtt az Airlink dél-afrikai légitársaság két Embraer E-Jet típusú utasszállítója repült át a stadion felett.
A helyszínen készült videókon jól látható, ahogy a két repülőgép egymást követve közelít a stadionhoz, majd közvetlenül a lelátók felett húz el.
A gépek futóműve is ki volt engedve, ami még látványosabbá tette a manővert.
Az átrepülés magassága különösen meghökkentőnek tűnhet azok számára, akik a sporteseményeken megszokott, jóval magasabban végrehajtott katonai bemutatórepülésekhez szoktak.
Dél-Afrikában ugyanakkor nem példa nélküli, hogy nagy sporteseményeket ilyen látványos és alacsony átrepülésekkel vezetnek fel.
A különleges bemutató ezúttal a Rugby's Greatest Rivalry elnevezésű eseménysorozat részeként rendezett Dél-Afrika–Új-Zéland mérkőzés felvezetését tette még emlékezetesebbé.
Strandon is tört már ki pánik repülő miatt
Az Origo még 2020-ban számolt be arról, hogy komoly riadalmat okozott a nyaralók között egy Airbus A380 repülőgép, amely alacsony magasságban repült el egy portugál strand felett.