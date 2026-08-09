Kis híján összeütközött két repülő Sydneyben

Hajszálon múlt egy súlyos baleset Sydney repülőterén, amikor egy Jetstar utasszállító és egy vontatott Qatar Airways-gép veszélyesen közel került egymáshoz. A Jetstar pilótájának az utolsó pillanatban kellett erősen fékeznie.

Kis híján összeütközött két repülő a sydney-i reptéren. Fotó: Pixabay

Két repülő került veszélyesen közel egymáshoz Sydneyben

Az eset vasárnap reggel, körülbelül 7 órakor történt. A Gold Coast felé tartó Jetstar járaton 180 utas tartózkodott. A hirtelen fékezés miatt a személyzet egyik tagja megsérült.

A pilóta a fedélzeten azt mondta, hogy a Jetstar gépét arra utasították, hogy álljon meg a kijelölt pont előtt, miközben egy kifutópálya keresztezésére készültek. Állítása szerint a másik gép és a földi személyzet nem követte megfelelően az utasításokat, ezért csak az utolsó pillanatban tudták elkerülni az ütközést.

A Qatar gépe üres volt, és éppen vontatták. A két repülő végül mindössze néhány méterre állt meg egymástól.

A Jetstar szerint azonban a saját személyzetük a légiforgalmi irányítás utasításait követte.

A légitársaság vizsgálatot indított az eset miatt.

Az incidens miatt a sydney-i légiforgalmi irányítás működését korlátozták, ezért kevesebb gép közlekedhetett a repülőtéren. Az Airservices Australia szerint beosztási problémák miatt korábban több mint 150 járatot érintettek késések.