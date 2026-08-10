Nem hagyták felszállni a repülőgépet: át akarták venni az irányítást az utasok

Egy Alaska Airlines járatot nem hagytak felszállni, miután rendbontó utasok állítólag azzal fenyegetőztek, hogy átveszik az irányítást a repülőgép felett.

Lezárták a repülőgépet, miután két utas fenyegetőzni kezdett. (Képünk illusztráció) Fotó: Pixabay

Lezárták a repülőgépet, miután két utas fenyegetőzni kezdett

A Seattle-be tartó gép helyi idő szerint vasárnap 18:40-kor elhagyta a Miami Nemzetközi Repülőtér kapuját és gurult a kifutópályán, amikor az aggódó pilóta értesítette a légiforgalmi irányítást, és értesítette a hatóságokat, hogy lezárják a gépet.

Rámpa, Alaska 305, behúztuk a rögzítőféket, és jelenleg rendbontás van a fedélzeten, az utasok részéről fenyegetőzések hangzanak el

- hallható a pilótától egy légiforgalmi irányítónak küldött hívásban.

Szeretnénk elindítani a lezárási protokollt. Leállítjuk a hajtóművet, a rögzítőfék be van húzva.

A pilótákat arra képezték ki, hogy lezárási protokollt indítsanak, amikor a pilótafülke épsége veszélybe kerül, és a annak ajtaját zárva tartsák, amíg a fenyegetés meg nem szűnik.

A légiutas-kísérők fenyegetéseket kaptak a repülőgép fedélzetén tartózkodó utasoktól. A légiutas-kísérőtől utoljára azt hallottuk, hogy az egyik utasunk azzal fenyegetőzött, hogy átveszi a repülőgép felett az irányítást.

- hangzott el pillanatokkal később a légiforgalmi irányításnak küldött hívásban.

A repülőgép személyzete rendvédelmi segítséget kért, így a Miami-Dade seriffhivatal repülőtéri körzetének képviselői az egyik kapuhoz rohantak.

Az Alaska Airlines később megerősítette, hogy két utast ideiglenesen kitiltottak a légitársaságról.

Ma este körülbelül 18:40-kor a Miami-Dade seriffhivatal repülőtéri körzetének képviselői a Miami Nemzetközi Repülőtér egyik kapujához érkeztek, miután egy légiutas-kísérő gyanús tevékenységről számolt be. A fokozott óvatosság kedvéért az utasokat ideiglenesen leszállították, amíg a képviselők kivizsgálták az esetet.

- olvasható a seriffhivatal közleményében.

A hatóságok végül arra a következtetésre jutottak, hogy nincs hihető fenyegetés, és az érintett két utast áthelyezték egy másik járatra. Ezen a ponton az összes többi utasnak engedélyezték a Boeing 737-esre való visszatérést, és a járat folytatta útját Seattle-be - írta a Daily Mail.