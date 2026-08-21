Nyolc emberrel a fedélzetén lezuhant egy repülőgép Alaszkában

Lezuhant egy kisrepülőgép nyolc emberrel a fedélzetén csütörtökön Alaszka nyugati részén. A gép egy távoli, nehezen megközelíthető területen csapódott a földbe, a fedélzeten tartózkodók állapotáról egyelőre nincs információ - írja az ABC.

Lezuhant egy repülőgép Alaszkában - Illusztráció! - Fotó: CORDIER SYLVAIN / hemis.fr

Az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) közlése szerint a Cessna 441 típusú repülőgép Anchorage-ből szállt fel, majd helyi idő szerint 12 óra 15 perc körül lezuhant.

A gép a Cape Newenham Long Range Radar katonai radarállomás felé tartott.

A hatóság tájékoztatása szerint a repülőgép a radarállomáshoz tartozó repülőtértől nyugatra csapódott a földbe.

Mentőegységek indultak a repülőgép-baleset helyszínére

Mike Dunleavy alaszkai kormányzó közölte, hogy az Alaszkai Nemzeti Gárda kutató-mentő műveletet indított. A helyszíni munkálatokban több hatóság és mentőszervezet is részt vesz.

A járatot a Security Aviation üzemeltette, amely charterjáratokat végez Alaszka területén.

A baleset okát egyelőre nem tudni. A történtek kivizsgálását az amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Testület (NTSB) végzi.

Az Origo két hete arról számolt be, hogy egy turistákat szállító kisrepülőgép zuhant le egy mezőn Peruban, a híres Nazca-vonalak közelében szombaton. A repülőgép-balesetben 13-an meghaltak.