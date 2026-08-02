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repülőgép-baleset

Lezuhant egy turistákat szállító repülőgép a Nazca-vonalaknál, senki sem élte túl – fotók

54 perce
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Egy turistákat szállító kisrepülőgép zuhant le egy mezőn Peruban, a híres Nazca-vonalak közelében szombaton. A repülőgép-balesetben 13-an meghaltak.
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repülőgép-balesetrepülőgépbalesetperuNazca-vonalak

A Nazca-vonalak fölé induló, turistákat szállító repülőgép a Pisco repülőteréről szállt fel. A Cessna Caravan C-208 típusú gépet a perui Aerodiana légitársaság üzemeltette, a fedélzetén 11 külföldi turista és a kétfős személyzet volt.

Wreckage of the small plane involved in a fatal accident that claimed the lives of its 13 occupants is pictured in the Vista Alegre district, Nazca, Peru, on August 1, 2026. At least 13 people died when a small plane carrying tourists to see the ancient Nazca Linesone of Peru's archaeological attractionscrashed, police reported on August 1. (Photo by Mariajulia VAREMAN / AFP), repülőgép-baleset
Senki sem élte túl a repülőgép-balesetet
Fotó: MARIAJULIA VAREMAN / AFP

A repülés során a személyzet vészhelyzetet jelentett, ezután megszakadt a kapcsolatuk a légiforgalmi irányítással.

A repülőgép Nazca városának közelében, Pueblo Viejo térségében zuhant le, majd a becsapódás után kigyulladt. A fedélzeten lévő 13 ember meghalt.

Az áldozatok között hét olasz, két spanyol és két német turista, valamint a perui pilóta és másodpilóta volt.

A police officer stands alongside the wreckage of the small plane involved in a fatal accident that claimed the lives of its 13 occupants in the Vista Alegre district, Nazca, Peru, on August 1, 2026. At least 13 people died when a small plane carrying tourists to see the ancient Nazca Linesone of Peru's archaeological attractionscrashed, police reported on August 1. (Photo by Mariajulia VAREMAN / AFP)
Fotó: MARIAJULIA VAREMAN / AFP

A hatóságok vizsgálatot indítottak, egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet – írja a Reuters.

A Nazca-vonalak Peru egyik legismertebb turisztikai látványosságai, amelyeket a hatalmas sivatagi ábrák miatt leginkább a levegőből lehet megtekinteni. A térség évente mintegy 100 ezer látogatót fogad.

A balesetet megelőző napon felfüggesztették a környéken induló városnéző repüléseket az erős szél és a rossz látási viszonyok miatt.

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