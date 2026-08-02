Lezuhant egy turistákat szállító repülőgép a Nazca-vonalaknál, senki sem élte túl – fotók

A Nazca-vonalak fölé induló, turistákat szállító repülőgép a Pisco repülőteréről szállt fel. A Cessna Caravan C-208 típusú gépet a perui Aerodiana légitársaság üzemeltette, a fedélzetén 11 külföldi turista és a kétfős személyzet volt.

Senki sem élte túl a repülőgép-balesetet

Fotó: MARIAJULIA VAREMAN / AFP

A repülés során a személyzet vészhelyzetet jelentett, ezután megszakadt a kapcsolatuk a légiforgalmi irányítással.

A repülőgép Nazca városának közelében, Pueblo Viejo térségében zuhant le, majd a becsapódás után kigyulladt. A fedélzeten lévő 13 ember meghalt.

Az áldozatok között hét olasz, két spanyol és két német turista, valamint a perui pilóta és másodpilóta volt.

Fotó: MARIAJULIA VAREMAN / AFP

A hatóságok vizsgálatot indítottak, egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet – írja a Reuters.

A Nazca-vonalak Peru egyik legismertebb turisztikai látványosságai, amelyeket a hatalmas sivatagi ábrák miatt leginkább a levegőből lehet megtekinteni. A térség évente mintegy 100 ezer látogatót fogad.

A balesetet megelőző napon felfüggesztették a környéken induló városnéző repüléseket az erős szél és a rossz látási viszonyok miatt.

11 emberrel a fedélzetén zuhant re egy repülőgép

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