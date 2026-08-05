Nyomtalanul eltűnt egy repülőgép két emberrel a fedélzetén Oroszországban

A Cessna az irkutszki erdővédelmi bázis megbízásából végzett légi felderítést, amikor nyoma veszett. A hatóságok büntetőeljárásban vizsgálják, mi vezethetett a repülőgép eltűnéséhez.

Egy eltűnt repülőgépet keresnek két emberrel a fedélzetén az Irkutszki régióban. A nyomozók műszaki hibát és kényszerleszállást is vizsgálnak lehetséges okként. (A kép illusztráció)

Nyomtalanul eltűnt egy repülőgép két emberrel a fedélzetén

Eltűnt egy erdőtüzek megfigyelését végző Cessna 182-es repülőgép az oroszországi Irkutszki régióban.

A gép augusztus 3-án, helyi idő szerint délután egy óra körül szállt fel a Mama repülőtérről, hogy felmérje a Bodaibo körzetben pusztító tüzeket.

A fedélzeten a parancsnok és egy megfigyelő tartózkodott.

A repülőgépnek este 8.50-re kellett volna visszatérnie, de nem érkezett meg, és a személyzettel sem sikerült kapcsolatba lépni. A nyomkövetési adatok szerint a Cessna megvizsgált egy erdőtüzet, majd Bodaibo felé repült, megkerülte a várost, végül délkeletnek fordult. Utolsó koordinátáit 13.58-kor rögzítették, körülbelül 40 kilométerre Bodaibótól.

A legénység nem adott le vészjelzést, és a gép helymeghatározó jeladója sem aktiválódott. A nyomozók három lehetséges magyarázatot vizsgálnak: műszaki meghibásodás történhetett, a pilóta megsérthette a repülési szabályokat, vagy a gép letérhetett az útvonaláról és kényszerleszállást hajthatott végre.

A hatóságok büntetőeljárást indítottak, valamint üzemanyagmintákat és műszaki dokumentumokat foglaltak le. A kereséshez két helikoptert és egy repülőgépet vezényeltek ki, a kijelölt útvonal mintegy 200 kilométer hosszú. A kutatást azonban a köd, a hegyvidéki, erdős terep és a vészjelzés hiánya is nehezíti. A műveletet az időjárás miatt ideiglenesen felfüggesztették, de amint javulnak a körülmények, folytatják az eltűnt repülőgép és a két ember keresését – számolt be az esetről a Gazeta.

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