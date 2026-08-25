Halálra fagyott egy azonosítatlan férfi, akit egy Afrikából Nagy-Britanniába tartó repülőgépnek futóműterében találtak meg. A mentőszolgálatokat június 16-án reggel riasztották a London-Gatwick repülőtérre, miután egy földi mérnök eszméletlen állapotban talált rá a potyautasra.

Halálra fagyott egy férfi egy repülőgép futóműterében. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Halálra fagyott egy férfi egy repülőgép futóműterében

A férfi egy Tangerből, Marokkóból érkező Air Arabia repülőgép futóműterében volt, ahol a repülőtéri dolgozó felfigyelt egy lelógó rögzítőhevederre. A vizsgálat során a halál okaként oxigénhiány és kihűlés miatti szívleállást állapítottak meg.

Joseph Turner, West Sussex, Brighton és Hove körzeti halottkémje kedden nyitotta meg a vizsgálatot a horshami halottkémi bíróságon az ismeretlen áldozat ügyében. A halottkém elmondta, hogy a futóműtéren belüli körülmények rendkívül hidegek lehettek, és oxigénhiány állhatott fenn. Turner hivatalosan azzal az indokkal nyitotta meg az eljárást, hogy alapos oka van feltételezni, hogy a haláleset nem természetes úton következett be.

A meghallgatáson elhangzott, hogy a férfi nevét, születési idejét, születési helyét, lakcímét, foglalkozását vagy családi állapotát eddig nem sikerült megállapítani. A halottkémi vizsgálatot 2027. február 24-re napolták el - írta a Daily Mail.