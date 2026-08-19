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repülőgép

A futópálya küszöbe előtt landolt egy repülőgép Münchenben, világítótestnek ütközött

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Vizsgálat indult, miután a Lufthansa San Franciscóból Münchenbe tartó járata leszállás közben a futópálya küszöbe előtt ért földet. A repülőgép főfutóművének több gumiabroncsa és a pálya fényrendszerének egy része is megsérült, a fedélzeten tartózkodó 351 utas ugyanakkor rendben elhagyhatta a gépet.
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repülőgépMünchenSan Fransisco

A Lufthansa repülőgép augusztus 17-én, San Franciscóból érkezett Münchenbe, amikor leszállás közben a futópálya küszöbe előtt ért földet. A Lufthansa LH459-es járatát teljesítő, D-AIML lajstromjelű Airbus A380-800-as csaknem 11 órás repülés után közelítette meg a müncheni repülőtér 26L jelű futópályáját tájékoztat az Airportal.

A Lufthansa repülőgépe a müncheni repülőtéren sérült meg leszállás közben (A kép illusztráció) Fotó: DOMENIC AQUILINA / NurPhoto A D-AIEG Lufthansa Airbus A321NEO flies over the match venue during the YoHealth Malta Premier League semi-final soccer match between Valletta FC and Floriana FC at the National Stadium, Ta' Qali, Malta, on May 9, 2026. (Photo by Domenic Aquilina/NurPhoto) (Photo by Domenic Aquilina / NurPhoto via AFP)
A Lufthansa repülőgépe a müncheni repülőtéren sérült meg leszállás közben (A kép illusztráció)
Fotó: DOMENIC AQUILINA / NurPhoto

Lufthansa repülőgép ért földet a futópálya küszöbe előtt

Az Airbus A380-as főfutóművei az előírtnál korábban értek földet, és legalább egy, a pályaküszöb közelében elhelyezett világítótestnek nekiütköztek.

A Lufthansa megerősítette az esetet, ugyanakkor közölte, hogy a repülőgép már a futópálya burkolt területén ért földet.

A gép ezt követően biztonságosan lefékezett, majd a kijelölt állóhelyére gurult. A fedélzeten tartózkodó 351 utas rendben elhagyta a repülőgépet.

Az eset után végzett ellenőrzés során megállapították, hogy a főfutómű több gumiabroncsának futófelülete megsérült. Kár keletkezett a futópálya fényrendszerének érintett részén is.

Az esemény idején viharos időjárás uralkodott a müncheni repülőtér környezetében. A térségben változó irányú szelet és csökkent látástávolságot tapasztaltak.

A repülőgép az esetet követően Münchenben maradt, és a rendelkezésre álló információk szerint nem teljesített újabb járatot. A német szövetségi légibaleset-vizsgáló hivatal (BFU) vizsgálatot indított az eset körülményeinek tisztázására.

 

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