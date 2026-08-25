Embert gázolt egy repülőgép felszállás előtt Montrealban: a férfi a gép alá került

Kitört a pánik a francia French Bee légitársaság Montrealból Párizsba tartó járatán, miután a repülőgép elgázolt egy földi irányítást végző reptéri munkást, aki a baleset következtében súlyosan megsérült. Az Airbus 350 tolatás közben ütötte el a férfit, aki ezt követően a mozgó gép alá került egy szemtanú szerint. A sérültet azonnal kórházba szállították, a történtek miatt nyomozás indult.

Földi irányító munkatárst gázolt el egy repülőgép Montrealban. Fotó: Pexels

Sokan sikoltoztak

- nyilatkozta egy utas.

A baleset után több mentő- és rendőrségi jármű is körülvette a repülőgépet.

Az incidens pontos körülményeit egyelőre nem sikerült tisztázni

– közölte a French Bee szóvivője, hozzátéve, hogy a légitársaság teljes mértékben együttműködik a kanadai hatóságokkal.

Földi irányító munkatárst gázolt el egy repülőgép Montrealban: órákat késett a gép

A French Bee járatának helyi idő szerint hétfőn, augusztus 24-én este 6 órakor kellett volna felszállnia a Montréal-Trudeau repülőtérről, ám végül csak kedd éjfél után indult el. Közlésük szerint elsődleges feladatuk most az érintett személyek támogatása, valamint az utasok és a személyzet biztonságának biztosítása, írja a NY Post.