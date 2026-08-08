Azonnal visszafordult a repülőgép: egy gyerek miatt kellett törölni a járatot

Törölték a Porter Airlines Torontóba tartó járatát, miután egy gyermek nem volt hajlandó becsatolni a biztonsági övét a felszállás előtt a repülőgépen. A Porter Airlines PD444-es járata augusztus 6-án, csütörtökön már elhagyta a kanadai Victoria Nemzetközi Repülőtér (YYJ) terminálját, és a kifutópálya felé tartott, amikor a személyzet tagjai meglátták, amint egy kisgyermek az ülésén áll.
Rakoncátlan gyermek miatt fordult vissza a repülőgép
Miután sem a szülőknek, sem a személyzetnek nem sikerült rávenniük a gyereket a biztonsági öv becsatolására, a gép visszatért a terminálra, ahol a családot leszállították.
Egy kisgyermek az ülésén állt, és nem csatolta be a biztonsági övét. A repülőgép ilyen veszélyes körülmények közt nem szállhatott fel, ezért a személyzet úgy döntött, visszatér a terminálra, és leszállítja az utasokat
- nyilatkozta a légitársaság.
A család leszállítása és a szükséges papírmunka elintézése annyi időt vett igénybe, hogy a járatot végül törölték, ami miatt a Porter Airlines bocsánatát fejezte ki a többi utasnak. A járat végül pénteken, helyi idő szerint este 10:49-kor indult el, és másnap reggel 6:16-kor érkezett meg Torontóba - írja a People.
Leszállításra került az a keresztény influenszert is az Alaska Airlines egyik járatáról, aki a fedélzeten hangos prédikációba kezdett, és Istenről, valamint Jézusról beszélt az utasoknak. A nő az esetet videóra vette, majd a TikTokon is megosztotta. Whitney Lynn, önmagát evangélistának nevezi és rendszeresen tesz közzé vallási tartalmakat a közösségi oldalain. Ezúttal egy késésben lévő, az orlandói reptéren várakozó repülőgépen állt fel, mert úgy érezte ez a legmegfelelőbb alkalom arra, hogy prédikálni kezdjen. A személyzet azonban ezt már nem nézte jó szemmel, mivel a viselkedése egyre kellemetlenebbé vált a fedélzeten tartózkodók számára. A további részleteket ITT lehet elolvasni!