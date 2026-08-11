Madárrajba csapódott a repülő, lángok törtek elő a hajtóműből

A Charlotte felé tartó American Airlines-járaton 172 utas tartózkodott. A Boeing 737-es biztonságosan leszállt, az incidensben senki sem sérült meg.

Repülőgép hajtóművéből csaptak ki a lángok felszállás után, madárnak ütközött Fotó: NurPhoto via AFP

Hatalmas csattanás után jelentek meg a lángok

Az eset hétfőn történt, nem sokkal azután, hogy a gép felszállt Myrtle Beach repülőteréről. John Richter, az egyik utas szerint a kifutópályán haladva egy nagy csattanást hallottak, majd a repülőgép hajtóműve szokatlanul hangossá vált.

A pilóta közben vészjelzést adott le a légiforgalmi irányításnak.

„Mayday, mayday, mayday. Hajtóműproblémánk van” – közölte a pilóta.

A hatóságok szerint a Boeing 737-es valószínűleg madarakkal ütközött felszállás közben. Az ütközés következtében a bal oldali hajtóműből lángok csaptak ki.

A repülőgép végül biztonságosan visszatért Myrtle Beach repülőterére. Az American Airlines közölte, hogy a gépet kivonták a forgalomból, és megkezdődött annak műszaki ellenőrzése. Az utasokat egy másik repülőgépre szállították át, amellyel később eljutottak Charlotte-ba.

Évente több ezer hasonló eset történik

A madarakkal és más állatokkal történő ütközések nem számítanak ritkaságnak a repülésben. Az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal, az FAA adatai szerint idén eddig csaknem 8300 állatütközést jelentettek. Ezek körülbelül 97 százalékát madarakkal való ütközések tették ki.

A madárütközés ugyanakkor komoly veszélyt jelenthet, különösen akkor, ha a madár a hajtóműbe kerül. Laura Einsetler pilóta szerint ilyen esetben a repülőgépet nem szabad tovább üzemeltetni, ha az ütközés jelentősen érintette a hajtómű működését.

A repüléstörténet egyik legismertebb madárütközéses balesete 2009 januárjában történt. Egy New Yorkból felszálló US Airways-járat mindkét hajtóműve meghibásodott, miután a repülőgép madarakkal ütközött. A pilóta, Chesley „Sully” Sullenberger végül a Hudson folyón hajtotta végre a kényszerleszállást. A fedélzeten tartózkodó mind a 155 ember túlélte a balesetet.