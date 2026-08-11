Turbulenciába került és zuhanni kezdett egy repülőgép, több utas megsérült

Az Air India AI-2379-es járata augusztus 4-én indult Phuketből Delhi felé. A fedélzeten 137 utas és 8 fős személyzet volt, amikor a repülőgép az út során turbulenciába került, majd hirtelen mintegy 300 lábbal (91 méterrel) veszített a magasságából. A pilóta később drogteszten akadt fenn.

A repülőgép pilótája kábítószert fogyasztott, vizsgálat indult ellene - Illusztráció

Fotó: Pixabay

A váratlan zuhanásban legalább 20 utas és a személyzet 4 tagja megsérült.

Ram Mohan Naidu indiai polgári repülési miniszter szerint két sérült személyzeti tag gerincsérülést szenvedett, többek között a farokcsont és a nyak környékén.

A repülőgép a zuhanás során úgynevezett negatív G-helyzetbe került. A beszámolók szerint a pilóta és a pilótafülkében található tárgyak is felemelkedtek, miközben a gép hátsó részében azok szenvedtek súlyosabb sérüléseket, akik nem voltak bekötve – írja az NDTV.

Air India flight AI-2379 from Phuket to Delhi plunged nearly 300 feet after being hit by severe turbulence mid-air, triggering panic on board.



The pilots regained control and landed safely in Delhi. Out of 142 people onboard, 15 were injured, including 11 passengers and 4 crew… pic.twitter.com/CBSNHAHSf8 — Kailash Vashi (@KailashVashi) August 5, 2026

Már az első drogteszt is problémát jelzett

A járat megérkezése után, Delhiben elvégezték a pilóta kötelező pszichoaktívanyag-szűrését. A vizsgálat eredménye pozitív lett, ezért később újabb tesztet végeztek rajta. A második vizsgálat eredménye szintén pozitív lett, ez már azt is megerősítette, hogy a pilóta marihuánát fogyasztott.

A pilótát időközben kivették a szolgálati beosztásból, és vizsgálat indult ellene.

A pilóta drogtesztjének eredménye ugyanakkor önmagában nem bizonyítja, hogy ez okozta a repülőgép hirtelen magasságvesztését. A hatóságok több lehetséges okot is vizsgálnak, köztük a pilóta beavatkozását, műszaki hibát és hidraulikai meghibásodást.

Az Aircraft Accident Investigation Bureau (AAIB) már megkezdte a vizsgálatot. A szervezet a repülőgép és rendszereinek állapotát, a rögzített repülési adatokat, az üzemeltetési és karbantartási dokumentumokat, az orvosi információkat, valamint az érintettekkel készített interjúkat is vizsgálja.

Az indiai Polgári Repülési Minisztérium külön hangsúlyozta, hogy a vizsgálat folyamatban van, ezért egyetlen elszigetelt információból sem szabad következtetést levonni a balesetszerű esemény okára.

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