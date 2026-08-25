Két gyermek várta otthon: egy repülőgép sodorta el az édesanya járművét az autóúton

A kétgyermekes, szerető édesanyát, aki életét vesztette, amikor egy repülőgép az autójának csapódott egy kanadai autópályán, Alex Garneau-ként azonosították.

Egy repülőgép sodorta el az édesanya autóját. Fotó: GoFundMe

Egy repülőgép sodorta el az édesanya autóját

A brit kolumbiai Prince George-ból származó Garneau augusztus 20-án egy forgalmas úton vezetett, amikor egy kis méretű chartergép négy járműnek ütközött, és három forgalmi sávot keresztezett. Két másik autóutast stabil állapotban szállítottak kórházba, a balesetnek Garneau volt az egyetlen halálos áldozata. A Sekani Air által üzemeltetett repülőgép fedélzetén tartózkodó nyolc utas sértetlen maradt.

Garneau két gyermek, Josie és Jackson édesanyja volt, és aktívan kivette részét gyermekei életéből, valamint a helyi közösségből. „Feleség, lány, nővér, barát és igazi hoki-mami volt. Ezek a titulusok épphogy csak elkezdik leírni, ki is volt ő valójában” - állt egy GoFundMe adománygyűjtő oldalon.

Olyan ember volt, aki szinte minden olyan csapat és tevékenység hátterében ott állt, amiben a gyerekei részt vettek. Ő vezetett a helyszínekre. Ő szervezett. Ő szurkolt. Ő intézte el a dolgokat. Mindkét gyermeke hihetetlen ember és hokijátékos, és nagy álmai voltak a jövőjüket és az előttük álló életet illetően.

Laura Creighton, a gyűjtés elindítója, Garneau-t odaadó barátnak nevezte, aki mindig fedezte az ismerősei hátát, és olyan típusú ember volt, aki akkor jelent meg, amikor a legnagyobb szükség volt rá.

Az elvesztése elképzelhetetlen űrt hagyott Jordan, Josie és Jackson életében, és most olyan jövővel néznek szembe, amelyet egyikük sem tudott volna elképzelni.

Egy második GoFundMe gyűjtés, amelyet a Junior Ducks Hockey Club indított el, szintén a gondoskodó anya előtt tisztelgett, kiemelve, hogy ő több volt, mint egy hoki-mami.

Olyan ember volt, aki puszta jelenlétével melegséget hozott a szobába. Az évek során oly sokan töltöttünk számtalan órát ezzel a családdal jégpályákon, tornákon, szállodákban és közös utazásokon. Ők valóban a hokicsaládunk részei.

Garneau edzőként és önkéntesként dolgozott, fiatalabb korában pedig maga is sportoló volt. Éveken át röplabdázott, a Prince George Youth Volleyball Clubban játszott, ahol egymás után kétszer is bajnok lett. Röplabdás karrierje befejezése után több csapat edzésében is segített a ligában - írta a Daily Mail.