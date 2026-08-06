Hirtelen zuhanni kezdett a repülőgép, megrepedt az utastér mennyezete - videó

Legalább tizenkét ember megsérült, miután az Air India Thaiföldről Újdelhibe tartó járata heves turbulenciába került, és néhány másodperc alatt mintegy 90 métert veszített a magasságából. A Phuketről felszálló Airbus A320-as fedélzetén 134-en utaztak, amikor bekövetkezett a drámai incidens – adta hírül a The Sun.

Heves turbulencia rázta meg a repülőgépet, megrepedt az utastér mennyezete

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A repülőgép már körülbelül másfél órája repült utazómagasságon, amikor váratlanul erős légörvény rázta meg. A hirtelen zuhanás idején sok utas aludt.

Megrepedt a repülőgép mennyezete

A közösségi médiában közzétett felvételeken jól látható, hogy a nagy erejű rázkódás következtében az utastér mennyezete több helyen is megrepedt.

A sérültek között tíz utas és a kabinszemélyzet két tagja van, közülük többet kerekesszékben vittek el a leszállás után.

A repülőgép végül biztonságosan leszállt az Újdelhiben található Indira Gandhi nemzetközi repülőtéren, ahol a mentők már a kifutópályán várták. Az Air India közlése szerint egyik sérült állapota sem súlyos.

An Air India flight was travelling from Phuket to Delhi on Aug 04, with 137 passengers and 8 crew members on board.



According to The Indian Express, the Airbus A320 aircraft was cruising at around 36,000 feet over Odisha, India, when the severe turbulence occurred.



The incident… pic.twitter.com/pCJHr2ehCY — Srikanth Bhalaji (@SBhalaji94) August 5, 2026

Vizsgálják, mi okozta a történteket

Az egyik utas szerint a repülőgép hirtelen megbillent, majd két-három percen át erősen rázkódott. A légitársaság közlése szerint

egy rövid ideig tartó turbulencia idézte elő az átmeneti magasságvesztést, a személyzet azonban gyorsan stabilizálta a gépet.

A hatóságok vizsgálatot indítottak annak megállapítására, pontosan milyen légköri jelenség okozta a veszélyes helyzetet.

A repüléshez kapcsolódó döbbenetes történetekből nincs hiány: ezúttal egy iPhone 17 Pro élt túl egy csaknem 1,1 kilométeres zuhanást.