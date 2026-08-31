Káosz a levegőben: egy repülőgép vécéjén húzta le telefonját egy utas

Egy utas jelentette, hogy szerdán lehúztak egy iPhone-t a Delta Air Lines egyik járatának fedélzetén. A mosdóban történt eset a Boeing 757-200-as típusú repülőgépen következett be, miközben az a Las Vegas-i Harry Reid Nemzetközi Repülőtérről (LAS) az atlantai Hartsfield-Jackson Nemzetközi Repülőtérre (ATL) tartott. Szerencsére az incidensből nem lett baleset, és a repülőgép sem károsodott.

Egy repülőgép vécéjén húzta le telefonját egy utas. (Képünk illusztráció) Fotó: JAN WOITAS / DPA

A repülőgép vécéjének áldozata lett egy utas telefonja

A régebbi Boeing 757-es esetében nem állt fenn a veszélye annak, hogy a telefon kizuhan a repülőgépből, és megsebesíti a földön tartózkodókat. A modern típusokkal - mint a Boeing 737 MAX vagy az Airbus A320neo - ellentétben, amelyek nagy teljesítményű vákuumrendszert használnak, a régebbi 757-esek zárt keringtető rendszerrel működnek közvetlenül a vécécsésze alatt. Az okostelefon így egyszerűen a géptörzs alsó részében található, kék folyadékkal töltött ülepítőtartályba pottyant.

Az eset azután kapott szárnyra az interneten, hogy a repülőgép hivatalos elektronikus karbantartási naplójának (ELB) bejegyzése kiszivárgott a közösségi médiában. A tömör és lényegre törő jelentés így szólt: "új ELB bejegyzés a mosdóról: öblít, de az iPhone-t lehúzták és eltűnt."

Azt nem tudni, hogy a bejelentést maga a pórul járt tulajdonos vagy egy másik utas tette-e meg. A vécé öblítőmotorja és belső mechanizmusa mindenesetre működőképes maradt, így a rendszer nem hibásodott meg, és nem öntött ki a repülés alatt.

A járat helyi idő szerint délután 17:44-kor biztonságosan leszállt Atlantában. A földet érés után a földi kiszolgáló személyzet és a karbantartók leengedték a tartályt, hogy megtalálják a telefont és elhárítsák a problémát. A gép nem szenvedett maradandó károsodást, így időben el tudott indulni a következő menetrend szerinti járatára - írta a Simple Flying.