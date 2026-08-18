Lebukott egy férfi a repülőtéren: a zoknijában akart gyíkokat csempészni

Letartóztattak egy férfit a tokiói repülőtéren, miután a hírek szerint a hatóságok közel 200 gyíkot találtak a bőröndjében 22 pár zokni belsejében. A 23 éves, mexikói férfi augusztus 8-án érkezett meg a Haneda nemzetközi repülőtérre Dél-Koreából, ahol a vámhatóság felfedezte a különös "rakományt" a csomagjába rejtve.

Zokniba rejtett gyíkokat találtak a repülőtéren / Fotó: Shutterstock (Képünk illusztráció)

Zokniba rejtett gyíkokat találtak a repülőtéren

A hatóságok a gyíkokat zoknikba csomagolva fedezték fel a bőröndben, és - talán nem meglepő módon -, az egyik állat már nem élt, amikor felnyitották a poggyászt. A hüllők közt ráadásul volt kilenc mexikói aligátor gyík is, amely veszélyeztetett faj és aminek a nemzetközi kereskedelmére korlátozások vonatkoznak.

A férfi állítólag azt mondta a nyomozóknak, hogy Mexikóban vásárolta a gyíkokat, darabját nagyjából 3,50-4,70 dollárért (körülbelül 1 102-1 480 forint), az egyes hüllők darabja azonban Japánban állítólag körülbelül 630 dollárért (198 462 forint) kelhet el.

Keith Jeffries, a K2 Security Screening Group alelnöke és a Los Angeles-i nemzetközi repülőtér korábbi szövetségi biztonsági igazgatója a Fox News Digitalnak elmondta, a pénzügyi indítékok sokszor szokatlan csempészési kísérletekhez vezethetnek.

Ha van rá piac, az emberek megpróbálnak majd csempészni

- tette hozzá Jeffries, aki szerint a repülőtéri átvilágítási eljárások az érintett ügynökségtől és a tiltott tárgyak típusától függően változhatnak.

Accused smuggler busted after customs uncovers bizarre cargo hidden inside 22 pairs of socks https://t.co/bsBafbttEu pic.twitter.com/WYs8KSJUTc — New York Post (@nypost) August 18, 2026

Az olasz hatóságok a közelmúltban az elmúlt évek egyik legnagyobb kábítószer-fogását hajtották végre, amikor egy Ecuadorból érkezett banánszállítmány átvizsgálása során hatalmas mennyiségű kokaint találtak. A kokain 770 kg mennyiségben, gondosan elrejtve lapult a hűtőkonténerben, utcai értéke pedig több mint 90 milliárd forint volt.



