Robbanás rázta meg Szentpétervárt, egy katona meghalt

Robbanás rázta meg csütörtök reggel Szentpétervár egyik városrészét: egy autóban házilag készített robbanószerkezet lépett működésbe. A járműben egy orosz katona és felesége ült. A férfi meghalt, a nő súlyosan megsérült – számolt be a Meduza.

Autóba rejtett robbanószerkezet végzett egy orosz katonával Szentpéterváron. A detonációban a férfi felesége is súlyosan megsérült (a kép illusztráció).

Fotó: OLGA MALTSEVA / AFP

Éppen elindultak otthonról, amikor felrobbant az autó

A detonáció délelőtt 10 óra körül történt a Kolpinszkoje országúton, egy Magnit üzlet közelében. A portál szerint a házaspár éppen elhagyta az otthonát, amikor az autóban működésbe lépett a robbanószerkezet.

A detonáció olyan erejű volt, hogy mindkettőjük lábát leszakította.

A katona a helyszínen életét vesztette, feleségét pedig kórházba szállították. A Meduza úgy tudja, hogy az áldozat alezredesi rangban szolgált.

Katonáknak épült lakónegyedben történt a támadás

Az Agentstvo beszámolója szerint a robbanás egy olyan városrészben történt, amelyet jelentős részben a katonák számára épített lakásokkal fejlesztettek. A környék korábban Vlagyimir Putyin 2010-ben, még miniszterelnökként, személyesen tekintette meg a hadsereg tagjainak épített otthonokat.

A hatóságok vizsgálják, ki helyezhette el a robbanószerkezetet az autóban, és mi állhatott a támadás hátterében.

Nemrég egy orosz gázfeldolgozó üzemben is súlyos incidens történt: robbanás után tűz ütött ki, amelyben több mint százan megsérültek, és halálos áldozatot is követelt.