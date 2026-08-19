Robbanás történt egy amerikai ipari létesítményben: ketten meghaltak, többen megsérültek

Két ember meghalt és többen megsérültek, amikor robbanás történt egy alapanyag-újrahasznosító üzemben az Egyesült Államok Ohio államában kedden - jelentették be a hatóságok. Az Erie-tó partján fekvő Toledo városban működő ipari létesítményben a reggeli órákban történt a két detonáció, amelyek okát egyelőre vizsgálják.

Robbanás történt egy alapanyag-újrahasznosító üzemben / Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

Robbanás történt egy alapanyag-újrahasznosító üzemben

Allison Armstrong, a település tűzoltóparancsnoka elmondta, hogy a detonációban a gyárépület részben összeomlott és a munkafolyamat során használt vegyszert tartalmazó tartályok megrepedtek.

A tűzoltóvezető közölte, hogy a leégett épület romjai között két eltűnt alkalmazott, egy férfi és egy nő holttestét találták meg, miután eloltották a tüzet. További 3 alkalmazott könnyebb sérüléseket szenvedett.

Az ipari baleset egy alabamai központú, 1977-ben alapított cég, a Brent Industries üzemében történt. A vállalkozás textil és egyéb ipari anyagok újrahasznosítására szakosodott - írja az MTI.