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rendőrség

Robbanás történt Horvátországban, életveszélyesen megsérült egy fiatal férfi

42 perce
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Házilag készített robbanószerkezet okozhatott detonációt Horvátországban. A robbanás következtében egy fiatal férfit életveszélyes sérüléseket szenvedett, és két másik személy is megsérült.
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rendőrségéletveszélyes sérülésHorvátországrobbanás

Életveszélyesen megsérült egy húszéves férfi, miután robbanás történt egy családi házban a közép-horvátországi Bosiljevo közelében. A rendőrség szerint a férfi feltehetően házilag készített robbanószerkezetet vagy katonai eredetű robbanóanyagot kezelt, amikor a detonáció bekövetkezett.

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Életveszélyesen megsérült egy férfi egy horvátországi robbanásban (A kép illusztráció.) / Fotó: Unsplash

Életveszélyesen megsérült egy férfi egy horvátországi robbanásban

A károlyvárosi (Karlovac) rendőrség közlése szerint a robbanás hétfőn 17 óra 52 perckor történt. A fiatal férfit életveszélyes sérülésekkel mentőhelikopterrel egy zágrábi kórházba szállították. Egy 62 éves férfi súlyosan, egy 22 éves pedig könnyebben megsérült. Őket a károlyvárosi kórházban látták el - írja az MTI.

A robbanás ereje jelentős károkat okozott a házban is: a helyiek beszámolói szerint a detonációt szélesebb körben lehetett hallani, és sokan földrengéshez hasonlónak írták le. A robbanás ereje a ház két falát kiszakította, megrongált néhány bútort, valamint a közelben parkoló autók ablakait is betörte. 

A rendőrség közlése szerint a nyomozás jelenleg folyamatban van, bombaszakértők bevonásával. Ezzel párhuzamosan bűnügyi nyomozást is folytatnak annak megállapítására, hogy pontosan milyen szerkezetről volt szó, és hogyan került a házba. Egyelőre nem tudni, a fiatal férfi miért kezelte a robbanószerkezetet, illetve milyen körülmények között aktiválódtak a robbanóanyagok - írja a Telegram.hr.

 

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