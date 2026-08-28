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robbanás

Felrobbant a járda a járókelők mellett augusztus 20-án, lángok csaptak ki a földből – videó

36 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Hajszál híján tragédia történt egy angliai bevásárlóutcában, amikor váratlanul felrobbant a járda néhány méterre a járókelőktől. A robbanás után hatalmas lángok csaptak fel a lyukból, miközben az emberek ijedten menekültek a helyszínről.
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robbanásBostonjárda

Döbbenetes pillanatokat rögzített egy biztonsági kamera augusztus 20-án a lincolnshire-i Boston egyik forgalmas utcáján. Délután egy óra körül váratlanul felrobbant a járda a járókelőktől alig pár méterre: két ember pont átért az úttesten, egy másik ember pedig épp csak túlhaladt az érintett részen, egy autó is éppen elhaladt a helyszín mellett.

A robbanásban szerencsére nem sérült meg senki
A robbanásban szerencsére nem sérült meg senki
Fotó: X

A robbanás következtében járdalapok repültek a levegőbe, a közelben tartózkodók pedig azonnal félreugrottak.

Néhány perccel később egy fényvillanás után lángok törtek elő a lyukból. A környéket ezt követően lezárták, miközben a mentőegységek a helyszínre siettek – írja a Daily Mail.

Nem gázrobbanás történt

A hatóságok később megállapították, hogy a történtek hátterében nem gázrobbanás, hanem egy föld alatti elektromos berendezésben keletkezett tűz állt. A Lincolnshire-i tűzoltóság munkatársai szerint a tűz már magától kialudt, mire a tűzoltók megérkeztek.

A meghibásodás miatt 68 ingatlan maradt áram nélkül.

Az elektromos hálózatot a biztonság érdekében leválasztották, majd a szolgáltató még aznap este, 20 óra 59 percre minden érintett fogyasztónál helyreállította az áramellátást.

Bár a járda mindössze néhány méterre robbant fel a gyanútlan járókelőktől, a robbanásban szerencsére senki sem sérült meg.

Robbanás történt egy mohácsi telephelyen

Súlyos baleset történt egy mohácsi faipari telephelyen, ahol karbantartási munkálatok közben porrobbanás következett be. A balesetben több ember megsérült, közülük hárman súlyosan.

 

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