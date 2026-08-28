Felrobbant a járda a járókelők mellett augusztus 20-án, lángok csaptak ki a földből – videó

Döbbenetes pillanatokat rögzített egy biztonsági kamera augusztus 20-án a lincolnshire-i Boston egyik forgalmas utcáján. Délután egy óra körül váratlanul felrobbant a járda a járókelőktől alig pár méterre: két ember pont átért az úttesten, egy másik ember pedig épp csak túlhaladt az érintett részen, egy autó is éppen elhaladt a helyszín mellett.

A robbanásban szerencsére nem sérült meg senki

Fotó: X

A robbanás következtében járdalapok repültek a levegőbe, a közelben tartózkodók pedig azonnal félreugrottak.

Néhány perccel később egy fényvillanás után lángok törtek elő a lyukból. A környéket ezt követően lezárták, miközben a mentőegységek a helyszínre siettek – írja a Daily Mail.

A pavement exploded and caught fire as two pedestrians passed one metre away.



The incident happened in Boston, Lincolnshire.



Find out what might have caused the explosion ⬇️ https://t.co/aLUJLgj45V pic.twitter.com/WULRhcyqia — The Telegraph (@Telegraph) August 27, 2026

Nem gázrobbanás történt

A hatóságok később megállapították, hogy a történtek hátterében nem gázrobbanás, hanem egy föld alatti elektromos berendezésben keletkezett tűz állt. A Lincolnshire-i tűzoltóság munkatársai szerint a tűz már magától kialudt, mire a tűzoltók megérkeztek.

A meghibásodás miatt 68 ingatlan maradt áram nélkül.

Az elektromos hálózatot a biztonság érdekében leválasztották, majd a szolgáltató még aznap este, 20 óra 59 percre minden érintett fogyasztónál helyreállította az áramellátást.

Bár a járda mindössze néhány méterre robbant fel a gyanútlan járókelőktől, a robbanásban szerencsére senki sem sérült meg.

Robbanás történt egy mohácsi telephelyen

Súlyos baleset történt egy mohácsi faipari telephelyen, ahol karbantartási munkálatok közben porrobbanás következett be. A balesetben több ember megsérült, közülük hárman súlyosan.