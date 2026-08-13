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robbanás

Robbanás történt Rotterdam kikötőjében, egy ember meghalt

25 perce
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Még egyelőre nem tudni, mi okozta a robbanást. Egy ember életét vesztette, többen megsérültek. Azonnali nyomozás indult.
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robbanáshollandiaRotterdam

Robbanás történt a hollandiai Rotterdam kikötőjében. Egy ember életét vesztette, többen pedig megsérültek, közölte csütörtökön a rotterdami rendőrség szóvivője.

Robbanás Rotterdamban.
Robbanás Rotterdamban. Fotó: unsplash.com

 

Robbanás a kikötőben, azonnali nyomozás indult

A robbanás oka egyelőre nem ismert, a hatóságok jelenleg is vizsgálják, mi vezetett a detonációhoz

 - írja a Reuters.

 

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