Robbanás történt Rotterdam kikötőjében, egy ember meghalt

Még egyelőre nem tudni, mi okozta a robbanást. Egy ember életét vesztette, többen megsérültek. Azonnali nyomozás indult.
Robbanás történt a hollandiai Rotterdam kikötőjében. Egy ember életét vesztette, többen pedig megsérültek, közölte csütörtökön a rotterdami rendőrség szóvivője.
Robbanás a kikötőben, azonnali nyomozás indult
A robbanás oka egyelőre nem ismert, a hatóságok jelenleg is vizsgálják, mi vezetett a detonációhoz
- írja a Reuters.
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