Szívszorító: felrobbant egy LPG-tartályos teherautó, egy anya saját testével védte meg kislányát a lángoktól

Életét vesztette egy háromgyermekes édesanya, miután a hírek szerint saját testével próbálta megvédeni hatéves kislányát egy LPG-tartályos teherautó robbanása után keletkezett lángoktól. Viviana Aguilar Zendejas augusztus 6-án a mexikói Cuernavacában utazott autóval hatéves lányával, Isabellával, amikor bekövetkezett a robbanás. A kislány elmondása szerint édesanyja ezt követően azonnal arra kérte őt, hogy tartsa vissza a lélegzetét, miutá a gáz beszivárgott az autóba, majd felkapta és kivitte őt a járműből.

Tragédiát okozott a robbanás, az anya saját testével védte lányát. Fotó: unsplash.com

Amikor a gáz lángra kapott, Viviana saját testével takarta el lányát, hogy megvédje a lángoktól, ami miatt Isabella testének mintegy négy százaléka szenvedett égési sérüléseket, míg Viviana testének több mint felén súlyos, másod- és harmadfokú égési sérülések keletkeztek.

Mindkettejüket kórházba vitték, azonban a 31 éves anya intubálás és speciálás ellátás ellenére is, augusztus 13-án, egy héttel a robbanás után, az intenzív osztályon belehalt sérüléseibe. Isabella jelenleg otthonában lábadozik.

Tragédiát okozott a robbanás: nem csak az anya-lánya páros sérült meg

A robbanásban több mint húszan megsérültek, köztük gyermekek is, akik közül néhányan mexikói és amerikai kórházban szorultak kezelésre. Egyelőre Viviana az egyetlen sérült, aki életét vesztette. A környéken több épület és jármű is megrongálódott. A tartálykocsit a Tomza Gas Titanium S.A. de C.V. üzemeltette. A hatóságok jelenleg azt vizsgálják, mi okozta a robbanást, illetve kit terhelhet a felelősség. Viviana halála miatt az ügy jogi minősítését megváltoztatják, írja a Mirror.