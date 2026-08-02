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Moszkva

Házi készítésű bombát robbantottak egy moszkvai étteremnél, többen meghaltak – fotók, videók

38 perce
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Az orosz hatóságok szerint a merénylet egy Kudrinszkaja téri étterem előtt történt, amikor egy biztonsági őr megállított egy nőt, akinél robbanóanyag volt. A robbantásban többen meghaltak és megsérültek.
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MoszkvarobbantásOroszországétteremrobbanás

Szándékos robbantás történt Moszkva belvárosában szombaton, helyi idő szerint este 8 óra előtt egy előkelő étteremnél.

MOSCOW, RUSSIA - AUGUST 01: Emergency service teams arrive at the scene after an explosion occurred at a restaurant, causing a fire in Moscow, Russia, on August 01, 2026. According to initial reports, at least 3 people lost their lives and more than 15 others were injured in the blast. Natalia Kolesnikova / Anadolu (Photo by NATALIA KOLESNIKOVA / Anadolu via AFP), robbantás, Moszkva, étterem
A robbantásban meghalt a biztonsági őr, egy vendég és a merénylő
Fotó: NATALIA KOLESNIKOVA / ANADOLU

 

A robbanásban legalább három ember meghalt, köztük a merénylő is.

Az orosz Terrorellenes Bizottság elmondása szerint egy nő „házi készítésű robbanószerkezetet” cipelve próbált meg bejutni a Kudrinszkaja téri étterembe, de egy biztonsági őr megállította.

Ezután a robbanószerkezet a bejáratnál felrobbant, megölve a nőt, az őrt és az étterem egy vendégét.

Sok sérültje is van a robbantásnak

Az oroszországi RIA Novosztyi hírügynökség jelentése szerint legalább 21 másik ember megsérült a robbanásban – írja a DW.

Felfegyverzett rendvédelmi tisztviselők lezárták a területet, és nyomozást indítottak.

A hatóságok még nem azonosították, kik állnak a támadás mögött.

Oroszország számos támadással nézett szembe az ukrajnai háború 2022-es kezdete óta. Kijevet egy sor merénylettel és gyilkossági kísérlettel vádolták.

MOSCOW, RUSSIA - AUGUST 01: Police take security measures at the scene after an explosion occurred at a restaurant, causing a fire in Moscow, Russia, on August 01, 2026. According to initial reports, at least 3 people lost their lives and more than 15 others were injured in the blast. Natalia Kolesnikova / Anadolu (Photo by NATALIA KOLESNIKOVA / Anadolu via AFP)
Fotó: NATALIA KOLESNIKOVA / ANADOLU

Egyre csavarosabb a monacói robbantás ügye: elásva találták meg a merénylet gyanúsítottját

Újabb rejtélyes fordulatot vett az ügy, amelyben egy ukrán oligarcha és hozzátartozói is súlyosan megsérültek Monacóban. A monacói robbantás ukrán gyanúsítottját, Anasztaszija Berezovszkát Kijev közelében megölték, holttestét pedig elásva találták meg.

 

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