Házi készítésű bombát robbantottak egy moszkvai étteremnél, többen meghaltak – fotók, videók

Szándékos robbantás történt Moszkva belvárosában szombaton, helyi idő szerint este 8 óra előtt egy előkelő étteremnél.
A robbanásban legalább három ember meghalt, köztük a merénylő is.
Az orosz Terrorellenes Bizottság elmondása szerint egy nő „házi készítésű robbanószerkezetet” cipelve próbált meg bejutni a Kudrinszkaja téri étterembe, de egy biztonsági őr megállította.
Ezután a robbanószerkezet a bejáratnál felrobbant, megölve a nőt, az őrt és az étterem egy vendégét.
Sok sérültje is van a robbantásnak
Az oroszországi RIA Novosztyi hírügynökség jelentése szerint legalább 21 másik ember megsérült a robbanásban – írja a DW.
Felfegyverzett rendvédelmi tisztviselők lezárták a területet, és nyomozást indítottak.
A hatóságok még nem azonosították, kik állnak a támadás mögött.
Oroszország számos támadással nézett szembe az ukrajnai háború 2022-es kezdete óta. Kijevet egy sor merénylettel és gyilkossági kísérlettel vádolták.
Egyre csavarosabb a monacói robbantás ügye: elásva találták meg a merénylet gyanúsítottját
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