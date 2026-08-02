Házi készítésű bombát robbantottak egy moszkvai étteremnél, többen meghaltak – fotók, videók

Szándékos robbantás történt Moszkva belvárosában szombaton, helyi idő szerint este 8 óra előtt egy előkelő étteremnél.

A robbantásban meghalt a biztonsági őr, egy vendég és a merénylő

Fotó: NATALIA KOLESNIKOVA / ANADOLU

A robbanásban legalább három ember meghalt, köztük a merénylő is.

Az orosz Terrorellenes Bizottság elmondása szerint egy nő „házi készítésű robbanószerkezetet” cipelve próbált meg bejutni a Kudrinszkaja téri étterembe, de egy biztonsági őr megállította.

Ezután a robbanószerkezet a bejáratnál felrobbant, megölve a nőt, az őrt és az étterem egy vendégét.

MOSCOW, RUSSIA



🇷🇺 Breaking - At least three killed, 15 wounded in Moscow restaurant explosion



Aug 1, 2026



A homemade bomb exploded during a private event at a restaurant in central Moscow on Saturday, killing two people as well as the woman suspected of carrying the device… pic.twitter.com/TYqLmzbEvj — Sid (@Trending_Sid) August 2, 2026

Sok sérültje is van a robbantásnak

Az oroszországi RIA Novosztyi hírügynökség jelentése szerint legalább 21 másik ember megsérült a robbanásban – írja a DW.

Felfegyverzett rendvédelmi tisztviselők lezárták a területet, és nyomozást indítottak.

A hatóságok még nem azonosították, kik állnak a támadás mögött.

Oroszország számos támadással nézett szembe az ukrajnai háború 2022-es kezdete óta. Kijevet egy sor merénylettel és gyilkossági kísérlettel vádolták.

Fotó: NATALIA KOLESNIKOVA / ANADOLU

Egyre csavarosabb a monacói robbantás ügye: elásva találták meg a merénylet gyanúsítottját

Újabb rejtélyes fordulatot vett az ügy, amelyben egy ukrán oligarcha és hozzátartozói is súlyosan megsérültek Monacóban. A monacói robbantás ukrán gyanúsítottját, Anasztaszija Berezovszkát Kijev közelében megölték, holttestét pedig elásva találták meg.