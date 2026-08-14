Robbie Williams váratlan bejelentést tett: két betegségéről is őszintén vallott

Robbie Williams egy kérdezz-felelek eseményen árulta el, hogy nemrég autizmust diagnosztizáltak nála. Az 52 éves énekes a Hopeium nevű ruhamárkája őszi-téli kollekciójának bemutatóján beszélt arról, hogy korábban ADHD-val diagnosztizálták, most pedig az autizmusra is fény derült.
Az énekes kifejezetten pozitívan fogadta a diagnózist, és úgy fogalmazott, hogy az „annyira sok mindent megmagyaráz”. Azt is viccelődve mondta, hogy mostantól egyfajta „szabadulókártyaként” tekint rá, amikor olyan dolgokat csinál, amelyeket mások furcsának találhatnak.
Kreativitással próbálja elterelni a gondolatait
Williams arról is beszélt, hogy az ADHD-ja miatt bizonyos dolgokra rendkívüli mértékben képes összpontosítani, miközben más feladatokra nagyon nehezen tud figyelni.
Elmondása szerint a kreativitás sokat segít neki abban, hogy ne saját magára és azokra a dolgokra koncentráljon, amelyek aggodalmat vagy félelmet keltenek benne.
Különösen a képek készítése és a humoros dolgok létrehozása köti le a figyelmét.
Az énekes szerint az agya rendkívül kreatív, és éppen ezért szinte bármilyen dologgal kapcsolatban képes olyan gondolatokat generálni, amelyek miatt aggódni kezd – írja a Daily Mail.
Bizarr gondolatokról is vallott
Williams az úgynevezett tolakodó, vagyis intruzív gondolatokról is beszélt. Egy példával azt mutatta be, mennyire szélsőséges gondolatok is megjelenhetnek nála.
Felidézte, hogy egyszer egy repülőgépen ülve azon kezdett gondolkodni, mi lenne, ha telekinetikus képessége lenne, és a tolakodó gondolatai arra késztetnék, hogy „megparancsolja” a repülőgépnek, hogy zuhanjon le.
Az énekes szerint éppen ezért igyekszik arra tréningezni az agyát, hogy valami hasznosabbra összpontosítson ahelyett, hogy az ilyen gondolatokon aggódna.
Régóta beszél mentális nehézségeiről
Williams korábban is nyíltan beszélt az ADHD-ról és a mentális nehézségeiről.
Egy korábbi interjúban arról is beszélt, hogy kívülről sokszor magabiztosnak és harsánynak tűnik, miközben belül egészen mást él meg.
Williams szerint csaknem két évtizedébe telt, mire sikerült megküzdenie a nehézségeivel.
Robbie Williams kellemetlen pillanata bejárta a világot – a lassítás leleplezte az igazságot
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