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Robbie Williams

Robbie Williams váratlan bejelentést tett: két betegségéről is őszintén vallott

49 perce
Olvasási idő: 6 perc
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A brit énekes elárulta, hogy nemrég autizmust diagnosztizáltak nála, miután korábban már ADHD-val is diagnosztizálták. Az autizmus diagnózisáról Robbie Williams egy rendezvényen beszélt, és azt mondta, a felismerés sok mindent megmagyaráz számára.
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Robbie WilliamsdiagnózisautizmusénekesADHD

Robbie Williams egy kérdezz-felelek eseményen árulta el, hogy nemrég autizmust diagnosztizáltak nála. Az 52 éves énekes a Hopeium nevű ruhamárkája őszi-téli kollekciójának bemutatóján beszélt arról, hogy korábban ADHD-val diagnosztizálták, most pedig az autizmusra is fény derült.

British singer Robbie Williams performs on stage at Smukfest music festival in Skanderborg, Denmark, on August 5, 2026. (Photo by Mikkel Berg Pedersen / Ritzau Scanpix / AFP) / Denmark OUT
Robbie Williams a Smukfest zenei fesztivál színpadán a dániai Skanderborgban 2026. augusztus 5-én
Fotó: MIKKEL BERG PEDERSEN / Ritzau Scanpix

Az énekes kifejezetten pozitívan fogadta a diagnózist, és úgy fogalmazott, hogy az „annyira sok mindent megmagyaráz”. Azt is viccelődve mondta, hogy mostantól egyfajta „szabadulókártyaként” tekint rá, amikor olyan dolgokat csinál, amelyeket mások furcsának találhatnak.

Kreativitással próbálja elterelni a gondolatait

Williams arról is beszélt, hogy az ADHD-ja miatt bizonyos dolgokra rendkívüli mértékben képes összpontosítani, miközben más feladatokra nagyon nehezen tud figyelni.

Elmondása szerint a kreativitás sokat segít neki abban, hogy ne saját magára és azokra a dolgokra koncentráljon, amelyek aggodalmat vagy félelmet keltenek benne.

Különösen a képek készítése és a humoros dolgok létrehozása köti le a figyelmét.

Az énekes szerint az agya rendkívül kreatív, és éppen ezért szinte bármilyen dologgal kapcsolatban képes olyan gondolatokat generálni, amelyek miatt aggódni kezd – írja a Daily Mail.

(from L) US singer Nicole Scherzinger, British singer-Songwriter Robbie Williams and Italian Singer Laura Pausini perform ahead of the 2026 World Cup football tournament final match between Spain and Argentina at the New York/New Jersey Stadium in East Rutherford on July 19, 2026. (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)
Robbie Williams Nicole Scherzinger amerikai énekesnővel,  és Laura Pausini olasz énekesnővel labdarúgó-világbajnokságon 2026. július 19-én
Fotó: JUAN MABROMATA / AFP

Bizarr gondolatokról is vallott

Williams az úgynevezett tolakodó, vagyis intruzív gondolatokról is beszélt. Egy példával azt mutatta be, mennyire szélsőséges gondolatok is megjelenhetnek nála.

Felidézte, hogy egyszer egy repülőgépen ülve azon kezdett gondolkodni, mi lenne, ha telekinetikus képessége lenne, és a tolakodó gondolatai arra késztetnék, hogy „megparancsolja” a repülőgépnek, hogy zuhanjon le.

Az énekes szerint éppen ezért igyekszik arra tréningezni az agyát, hogy valami hasznosabbra összpontosítson ahelyett, hogy az ilyen gondolatokon aggódna.

Régóta beszél mentális nehézségeiről

Williams korábban is nyíltan beszélt az ADHD-ról és a mentális nehézségeiről.

Egy korábbi interjúban arról is beszélt, hogy kívülről sokszor magabiztosnak és harsánynak tűnik, miközben belül egészen mást él meg.

British singer-Songwriter Robbie Williams attends the annual American Foundation for AIDS Research amfAR Gala Cannes 2026 at the Hotel du Cap-Eden-Roc in Cap d'Antibes, southern France, on the sidelines of the 79th edition of the Cannes Film Festival on May 21, 2026. (Photo by Julie SEBADELHA / AFP)
Robbie Williams brit énekes-dalszerző az Amerikai AIDS-kutatási Alapítvány éves amfAR gáláján, a 2026-os cannes-i filmfesztiválon 2026. május 21-én
Fotó: JULIE SEBADELHA / AFP

Williams szerint csaknem két évtizedébe telt, mire sikerült megküzdenie a nehézségeivel.

Robbie Williams kellemetlen pillanata bejárta a világot – a lassítás leleplezte az igazságot

Vírusként terjedt Robbie Williams világbajnoki döntő utáni interjúja, miután valami fehér darabka a mikrofonjára esett. Sokan azt hitték, az énekes orrából hullott ki valami, a lelassított felvétel azonban egészen más magyarázatot adott.

 

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