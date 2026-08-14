Robbie Williams váratlan bejelentést tett: két betegségéről is őszintén vallott

Robbie Williams egy kérdezz-felelek eseményen árulta el, hogy nemrég autizmust diagnosztizáltak nála. Az 52 éves énekes a Hopeium nevű ruhamárkája őszi-téli kollekciójának bemutatóján beszélt arról, hogy korábban ADHD-val diagnosztizálták, most pedig az autizmusra is fény derült.

Robbie Williams a Smukfest zenei fesztivál színpadán a dániai Skanderborgban 2026. augusztus 5-én

Fotó: MIKKEL BERG PEDERSEN / Ritzau Scanpix

Az énekes kifejezetten pozitívan fogadta a diagnózist, és úgy fogalmazott, hogy az „annyira sok mindent megmagyaráz”. Azt is viccelődve mondta, hogy mostantól egyfajta „szabadulókártyaként” tekint rá, amikor olyan dolgokat csinál, amelyeket mások furcsának találhatnak.

Kreativitással próbálja elterelni a gondolatait

Williams arról is beszélt, hogy az ADHD-ja miatt bizonyos dolgokra rendkívüli mértékben képes összpontosítani, miközben más feladatokra nagyon nehezen tud figyelni.

Elmondása szerint a kreativitás sokat segít neki abban, hogy ne saját magára és azokra a dolgokra koncentráljon, amelyek aggodalmat vagy félelmet keltenek benne.

Különösen a képek készítése és a humoros dolgok létrehozása köti le a figyelmét.

Az énekes szerint az agya rendkívül kreatív, és éppen ezért szinte bármilyen dologgal kapcsolatban képes olyan gondolatokat generálni, amelyek miatt aggódni kezd – írja a Daily Mail.

Robbie Williams Nicole Scherzinger amerikai énekesnővel, és Laura Pausini olasz énekesnővel labdarúgó-világbajnokságon 2026. július 19-én

Fotó: JUAN MABROMATA / AFP

Bizarr gondolatokról is vallott

Williams az úgynevezett tolakodó, vagyis intruzív gondolatokról is beszélt. Egy példával azt mutatta be, mennyire szélsőséges gondolatok is megjelenhetnek nála.

Felidézte, hogy egyszer egy repülőgépen ülve azon kezdett gondolkodni, mi lenne, ha telekinetikus képessége lenne, és a tolakodó gondolatai arra késztetnék, hogy „megparancsolja” a repülőgépnek, hogy zuhanjon le.

Az énekes szerint éppen ezért igyekszik arra tréningezni az agyát, hogy valami hasznosabbra összpontosítson ahelyett, hogy az ilyen gondolatokon aggódna.

Régóta beszél mentális nehézségeiről

Williams korábban is nyíltan beszélt az ADHD-ról és a mentális nehézségeiről.

Egy korábbi interjúban arról is beszélt, hogy kívülről sokszor magabiztosnak és harsánynak tűnik, miközben belül egészen mást él meg.

Robbie Williams brit énekes-dalszerző az Amerikai AIDS-kutatási Alapítvány éves amfAR gáláján, a 2026-os cannes-i filmfesztiválon 2026. május 21-én

Fotó: JULIE SEBADELHA / AFP

Williams szerint csaknem két évtizedébe telt, mire sikerült megküzdenie a nehézségeivel.