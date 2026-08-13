Rendkívüli intézkedést hozott Románia: az atomerőműről van szó

Románia egyetlen atomerőművének teljes leállítását kezdte meg, miután a Duna vízszintje folyamatosan és jelentősen csökkent. A cernavodai atomerőmű második blokkjának ellenőrzött leállítását csütörtökön indították el, így rövid időn belül mindkét reaktor működését felfüggesztették.

Románia leállítja egyetlen atomerőművét a Duna alacsony vízállása miatt Fotó: DANIEL MIHAILESCU / AFP

A cernavodai atomerőmű üzemeltetője, a román állami Nuclearelectrica közölte, hogy a második blokk leállítása a Duna vízállásának alakulása miatt vált szükségessé.

A vállalat az Agerpres hírügynökség által idézett közleményében hangsúlyozta, hogy a két reaktor leállítása ellenőrzött és teljesen biztonságos folyamat, amely sem a környezetre, sem a lakosságra, sem pedig az atomerőmű dolgozóira nem jelent veszélyt.

A Duna vízállása miatt állították le az erőművet

A cernavodai atomerőmű első, 700 megawattos blokkját már július végén leállították a romló vízügyi helyzet miatt. A második blokk mostani leállításával Románia egyetlen atomerőművének mindkét reaktora kiesik a villamosenergia-termelésből.

A szakemberek a Duna vízállására vonatkozó előrejelzések alapján döntenek majd arról, mikor lehet biztonságosan újraindítani az erőművet.

A Cernavodán működő atomerőmű kanadai CANDU technológiával épült, és két, egyenként 700 megawattos reaktorral rendelkezik. A két blokk együttesen Románia villamosenergia-szükségletének mintegy 20 százalékát biztosítja.

A teljes leállítás ezért jelentős hatással lehet az ország energiapiacára is. Nukleáris energia nélkül Romániának az esti fogyasztási csúcs idején több mint 2000 megawattnyi importra lehet szüksége.

A mostani helyzet egyben jól mutatja, hogy a tartósan alacsony vízállás nemcsak a folyami közlekedést, hanem az energiatermelést is komoly kihívás elé állíthatja. A cernavodai erőmű újraindításának időpontja így elsősorban a Duna vízállásának alakulásától függ majd.