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románia

Leállhat Románia utolsó működő atomreaktora a Duna miatt

3 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Leállhat csütörtökön Románia utolsó működő atomreaktora, miután a Duna vízszintje újabb történelmi mélypontra süllyedt – tájékoztatott a Reuters.
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románianuclearelectricaműködő atomreaktor

Románia állami tulajdonú nukleáris energiatermelője, a Nuclearelectrica szerint augusztus 13-án leállhat az ország utolsó működő atomreaktora, miközben a Duna vízszintje tovább csökken.

románia
Románia: leállhat az atomerőmű.
Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

Leállhat Románia utolsó működő atomreaktora a Duna miatt

A rekordalacsony vízállás miatt a vállalat július végén már leállította egyik reaktorát. A cernavodai atomerőműnek két reaktora van, amelyek az ország villamosenergia-termelésének mintegy ötödét adják.

Románia példátlan intézkedésekkel próbálja működésben tartani az egyetlen üzemelő reaktort. 

Robbantással távolítottak el egy sziklaakadályt a folyóból, kotorták a medret, valamint kövekkel megrakott uszályokat süllyesztettek a Dunába, hogy a vizet az atomerőmű felé tereljék.

A Nuclearelectrica szerint a második reaktor ellenőrzött leállításának lehetőségét az időjárás-előrejelzések, a Duna további apadása és az üzem működési paraméterei alapján vizsgálják.

A Duna vízhozama kedden újabb történelmi mélypontra, másodpercenként 1370 köbméterre esett a romániai belépési pontnál. 

A román vízügyi hatóság egyik vezetője szerint a leállás elkerülhetetlenné válhat.

Románia augusztus egészére energia-vészhelyzetet hirdetett, és arra kérte a vállalatokat, valamint a háztartásokat, hogy az esti csúcsidőszakokban önként csökkentsék fogyasztásukat. A kormány szükség esetén fokozatosan, előzetes értesítés mellett az ipari fogyasztók áramellátását is korlátozhatja.

 

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