Románia állami tulajdonú nukleáris energiatermelője, a Nuclearelectrica szerint augusztus 13-án leállhat az ország utolsó működő atomreaktora, miközben a Duna vízszintje tovább csökken.

Románia: leállhat az atomerőmű.

Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

Leállhat Románia utolsó működő atomreaktora a Duna miatt

A rekordalacsony vízállás miatt a vállalat július végén már leállította egyik reaktorát. A cernavodai atomerőműnek két reaktora van, amelyek az ország villamosenergia-termelésének mintegy ötödét adják.

Románia példátlan intézkedésekkel próbálja működésben tartani az egyetlen üzemelő reaktort.

Robbantással távolítottak el egy sziklaakadályt a folyóból, kotorták a medret, valamint kövekkel megrakott uszályokat süllyesztettek a Dunába, hogy a vizet az atomerőmű felé tereljék.

A Nuclearelectrica szerint a második reaktor ellenőrzött leállításának lehetőségét az időjárás-előrejelzések, a Duna további apadása és az üzem működési paraméterei alapján vizsgálják.

A Duna vízhozama kedden újabb történelmi mélypontra, másodpercenként 1370 köbméterre esett a romániai belépési pontnál.

A román vízügyi hatóság egyik vezetője szerint a leállás elkerülhetetlenné válhat.

Románia augusztus egészére energia-vészhelyzetet hirdetett, és arra kérte a vállalatokat, valamint a háztartásokat, hogy az esti csúcsidőszakokban önként csökkentsék fogyasztásukat. A kormány szükség esetén fokozatosan, előzetes értesítés mellett az ipari fogyasztók áramellátását is korlátozhatja.