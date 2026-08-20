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Románia

Újabb drón csapódott be Romániában

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Újabb drón csapódott be román területen, Tulcea megyében, az ukrán folyami határ közelében, egy lakatlan térségben - közölte csütörtökön a román védelmi minisztérium (MAPN). Az elmúlt napokban példátlan intenzitású támadásokat hajtottak végre az ukrán front Romániával határos térségében
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RomániadrónUkrajna

A román hadsereg radarjai hajnali 2 óra 23 perckor érzékelték az ukrán-román határ térségében repülő célpontokat, ezért a térségbe küldték a spanyol légierő két, Romániában légtérvédelmi szolgálatot teljesítő F-18-as harci repülőgépét, és a román légierő egy IAR-330 SOCAT típusú helikopterét.

drón, Románia
Az elmúlt napokban példátlan intenzitású támadásokat hajtottak végre az ukrán front Romániával határos térségében - Illusztráció
Fotó: Radu Miruţă Facebook-oldala

Az egyik célpont 3 óra 31 perckor belépett a román légtérbe, majd 3 perccel később, a Tulcea megyei Grindutól 4 kilométernyire egy lakatlan térségben lezuhant.

A helikopter legénységének jelentése szerint a becsapódás után tűz ütött ki, amely magától elaludt.

Személyi sérülést vagy jelentős anyagi kárt nem észleltek.

Hemzsegnek a drónok a román határnál, fokozták a készültséget

Az elmúlt napokban példátlan intenzitású támadásokat hajtottak végre az ukrán front Romániával határos térségében. A drónok fokozott jelenléte miatt a román hatóságok megerősítették a megfigyelést és a készenlétet.

 

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