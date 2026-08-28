15 éve erre várnak a Harry Potter-rajongók: visszatér a közönségkedvenc színész

Rupert Grint 2027. február 2-től csatlakozik a Harry Potter és az elátkozott gyermek szereplőgárdájához New Yorkban. A színész május 30-ig játssza majd Ron Weasley felnőtt változatát, akit először mindössze 11 évesen alakított – számolt be a BBC.

Rupert Grint Fotó: RALF HIRSCHBERGER / AFP

Rupert Grint felnőttként tér vissza Ron Weasley szerepébe

A darab története 19 évvel az eredeti Harry Potter-történet eseményei után játszódik. Ron és Hermione ekkor már házasok és szülők, gyermeküket pedig a Roxfortba küldik.

A színész az Instagramon jelentette be visszatérését, később pedig arról beszélt, különleges érzés ismét eljátszania azt a karaktert, amely gyerekkora óta végigkísérte az életét. Most ráadásul ő és Ron Weasley is apaként jelenik meg.

Rupert Grint mind a nyolc Harry Potter-filmben szerepelt 2001 és 2011 között. Az eredeti három főszereplő közül ő az első, aki visszatér saját karakteréhez a Broadwayn.Tom Felton jelenleg Draco Malfoyként látható ugyanebben a darabban, de a két színész nem szerepel majd együtt: Felton január elején távozik, Grint pedig februárban érkezik.

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