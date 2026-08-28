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harry potter

15 éve erre várnak a Harry Potter-rajongók: visszatér a közönségkedvenc színész

43 perce
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Hosszú idő után ismét az eredeti filmsorozat egyik legismertebb szereplője tér vissza Harry Potter varázsvilágába. Rupert Grint újra Ron Weasley-t alakítja, ezúttal a Broadway színpadán.
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harry potterrupert grintron weasleyszínész

Rupert Grint 2027. február 2-től csatlakozik a Harry Potter és az elátkozott gyermek szereplőgárdájához New Yorkban. A színész május 30-ig játssza majd Ron Weasley felnőtt változatát, akit először mindössze 11 évesen alakított – számolt be a BBC.

British actor Rupert Grint attends a press conference for the film "Yon Lapsi" presented in competition at the 76th Berlinale, Europe's first major film festival of the year, in Berlin on February 14, 2026. (Photo by RALF HIRSCHBERGER / AFP)
Rupert Grint Fotó: RALF HIRSCHBERGER / AFP

Rupert Grint felnőttként tér vissza Ron Weasley szerepébe

A darab története 19 évvel az eredeti Harry Potter-történet eseményei után játszódik. Ron és Hermione ekkor már házasok és szülők, gyermeküket pedig a Roxfortba küldik.

A színész az Instagramon jelentette be visszatérését, később pedig arról beszélt, különleges érzés ismét eljátszania azt a karaktert, amely gyerekkora óta végigkísérte az életét. Most ráadásul ő és Ron Weasley is apaként jelenik meg.

Rupert Grint mind a nyolc Harry Potter-filmben szerepelt 2001 és 2011 között. Az eredeti három főszereplő közül ő az első, aki visszatér saját karakteréhez a Broadwayn.Tom Felton jelenleg Draco Malfoyként látható ugyanebben a darabban, de a két színész nem szerepel majd együtt: Felton január elején távozik, Grint pedig februárban érkezik.

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