15 órát vesztegeltek a Ryanair utasai Krakkóban – a kapott kompenzációból még egy kávéra sem futotta

A Ryanair utasai 15 órás késést voltak kénytelenek elszenvedni a krakkói repülőtéren, miután egy műszaki hiba miatt nem tudott felszállni a Liverpoolba tartó járatuk. A várakozóknak mindössze 3,38 font (mintegy 1600 forint) értékű ételutalványt biztosítottak.

15 órát késett a Ryanair krakkói járata – a kapott utalvány még egy kávéra sem volt elég

Fotó: ED JONES / AFP

A Ryanair Krakkóból Liverpoolba tartó járata műszaki hiba miatt több mint 15 órát késett.

Mintegy 150 utas rekedt a repülőtéren, miközben egy cseregépre vártak.

A légitársaság fejenként 17 zlotys étel- és italutalványt adott, amely még egy kávé árát sem fedezte.

A járat végül kedden hajnalban indult el, és 2 órakor érkezett meg Liverpoolba.

15 órát késett a Ryanair krakkói járata – a kapott utalvány még egy kávéra sem volt elég

A FR6359-es járatnak hétfőn reggel (aug.3.) 8:55-kor kellett volna elindulnia, ám végül csak augusztus 4-én, kedden 0:40-kor szállt fel.

A beszámolók szerint mintegy 150 utas rekedt a beszállókapunál, miközben a késés egyre hosszabbra nyúlt, egészen az éjszakai órákig. Az utasok fejenként mindössze egy, körülbelül 3,38 font (mintegy 1600 forint) értékű ételutalványt kaptak a várakozás idejére.

A légitársaság szöveges üzenetekben arról tájékoztatta az utasokat, hogy a késést a repülőgép „kisebb műszaki hibája” okozta, ezért egy másik repülőgépet kellett biztosítani a járathoz.

A Ryanair az alábbi üzenetet küldte az utasoknak:

„Mivel járata késik, kérjük, fogadjon el tőlünk egy harapnivalót vagy italt. Ehhez mutassa fel a beszállókártyáját a részt vevő üzletek pénztáránál. Foglalásonként minden beszállókártyához egy 17 zloty (3,38 font) értékű utalványt biztosítottunk. Felhívjuk figyelmét, hogy a frissítőitalra és ételre szóló utalvány a repülőgép fedélzetén nem váltható be.”

A nagyjából kétórás repülőút után a járat végül hajnali 2 órakor érkezett meg Liverpoolba.

Az egyik érintett utas, a 47 éves, lancasteri Marcin Tkaczyk a Liverpool Echo-nak elmondta:

„A beszállókapunál várakozunk. Elmehetnénk ugyan, de akkor újra végig kellene mennünk az egész biztonsági procedúrán, ráadásul a repülőtér környékén nincs semmi, így nincs sok értelme. Az emberek dühösek. Nincs itt senki személyesen, aki elmagyarázná, mi történik. Eredetileg délelőtt 10:40-re kellett volna megérkeznünk Liverpoolba, most pedig fogalmunk sincs, mikor érünk oda.”

Hozzátette, hogy a repülőtéren egy kávé 21 zlotyba (4,17 fontba) került, vagyis az utalvány értéke még egy kávé árát sem fedezte.