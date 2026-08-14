Kiderült, miért tört be a Ryanair gépének ablaka, amelyen egy szerb utas majdnem kizuhant

A Ryanair Szalonikiből Memmingenbe tartó járatán július 10-én, röviddel a felszállás után hibásodott meg a jobb oldali hajtómű. Az amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Tanács (NTSB) előzetes jelentése szerint a hajtómű egyik ventilátorlapátja eltört, a leváló alkatrészek pedig megrongálták a repülőgépet és betörték az utastér egyik ablakát – számolt be róla a BBC.

A Ryanair Szalonikiből Memmingenbe tartó járatának egyik hajtóműve röviddel a felszállás után meghibásodott

Fotó: Facebook/Budflyer

A betört ablak mellett ülő, szerb állampolgárságú Ljubisa Karović feje és jobb válla a nyíláson kívülre került. A férfi súlyosan megsérült és sokkos állapotba került. Felesége, Svetlana Grković Maksimović korábban azt mondta, hogy két másik utassal együtt több percen keresztül fogták férje lábait.

Erős vibráció jelentkezett a Ryanair repülőgépén

Az NTSB jelentése szerint a személyzet a repülőgép emelkedése közben a hajtómű erős vibrációjára figyelmeztető jelzést kapott. A pilóták csökkentették a hajtómű teljesítményét, és elvégezték az előírt ellenőrzéseket.

Miután a vibráció megszűnt, a gép robotpilótával folytatta az emelkedést. Nem sokkal később azonban ismét erősödni kezdett a vibráció, majd a személyzet hangos csattanást hallott. A pilóták ezt követően vészhelyzetet jelentettek, és megkezdték a visszatérést Szalonikibe.

A légiutas-kísérők szintén érzékelték a vibrációt, és kis mennyiségű füstöt is láttak. Az oxigénmaszkok is kiestek a helyükről. Az egyik légiutas-kísérő ezután arra lett figyelmes, hogy az utasok segítséget kérnek, mert egyikük részben a megrongálódott ablak nyílásába került. A jelentés szerint az ablak teljes egészében hiányzott.

A repülőgép végül esemény nélkül leszállt a szaloniki nemzetközi repülőtéren.

Májusban még nem találtak hibát a hajtóműnél

Az előzetes jelentés szerint a hajtóművet májusban ultrahangos vizsgálatnak vetették alá, amely során nem találtak meghibásodásra utaló jelet.

Michael O'Leary, a Ryanair vezetője korábban azt mondta, hogy az incidenst a hajtóműbe került idegen tárgy okozta sérülés idézhette elő. Az NTSB előzetes jelentése ugyanakkor a hajtómű egyik ventilátorlapátjának törését rögzítette.

A vizsgálatot a görög hatóságok az NTSB-re bízták. Az érintett repülőgépet a Ryanair leányvállalata, a Malta Air üzemeltette.